GARDANT SON POSTE DE PRÉSIDENT ÉXÉCUTIF DE DJEZZY Vincenzo Nesci n'est plus Conseiller du Commerce Extérieur de la France

Le président exécutif de Djezzy, Vincenzo Nesci, n'est plus membre de l'association des Conseillers du Commerce Extérieur de la France.

Après avoir informé le FNI et Veon de sa décision, Vincenzo Nesci a démissionné de cette association à but non lucratif pour éviter que des amalgames ne soient entretenus par des cercles connus pour leur hostilité envers lui et envers l'entreprise dont il est président exécutif.

Nommé à la tête de la compagnie depuis juin 2012, Vincenzo Nesci a contribué au succès des négociations entre le groupe Veon (ancien VimpelCom) et le gouvernement algérien permettant au FNI d'acquérir 51% du capital de Djezzy, devenant ainsi un exemple de la mise en oeuvre de la loi 51/49% Vincenzo Nesci, avec la nouvelle équipe de direction qui est maintenant en place, met toute son énergie pour l'achèvement du programme de transformation entamé depuis janvier 2015 et qui doit faire de Djezzy l'opérateur numérique de référence en Algérie.