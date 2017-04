ACCUSANT «CERTAINES PARTIES» DE BLOQUER SON DÉVELOPPEMENT Djezzy refuse toute forme de chantage

Par Abdelkrim AMARNI -

L'opérateur projette de devenir une «société de technologie».

L'opérateur de téléphonie mobile Djezzy projette de passer «d'une entreprise de télécom traditionnelle» à une société technologique «afin de mieux s'adapter à la nouvelle ère de notre industrie». C'est ce qu'a déclaré, au journal électronique TSA, le responsable des relations publiques et des médias chez Djezzy, Salim Tamani. «Djezzy mène un processus de transformation pour devenir l'opérateur numérique de référence en Algérie», a-t-il estimé. «Ce programme, en cours depuis les accords de janvier 2015, dérange certaines parties qui veulent empêcher Djezzy de revenir en force sur le marché après cinq années de blocage dont les conséquences sont toujours visibles sur les revenus de la compagnie et les comportements de certains confrères», a ajouté M.Tamani, soulignant que Djezzy est victime de tentatives de blocage de parties depuis la reprise par le Fonds national d'investissement (FNI) de 51% de l'entreprise en janvier 2015. Les 49% restant sont détenus par Veon (ex-Vimpelcom). Pour le même responsable, ces changements en cours vont de Djezzy, leader digital et les derniers résultats confortent cette tendance. Ainsi certaines parties veulent empêcher le développement de l'entreprise. «Ces parties savent que Djezzy possède les ressources nécessaires pour reprendre des parts de marché et poursuivre sa contribution à la croissance de l'économie nationale», a-t-il dit. Pour M.Tamani, «Djezzy est transparent. Sans rien à cacher, nous avons communiqué sur toutes les étapes de la transformation, y compris les offres de départs volontaires, qui ne sont qu'une partie de ce vaste chantier. Djezzy considère les médias comme des partenaires très importants et stratégiques dans sa communication.», «Djezzy refuse toute tentative de chantage dont le seul but est de nous pousser à signer des contrats publicitaires. Nous ne l'avons jamais fait et nous ne le ferons jamais, tout en respectant le professionnalisme des médias», a appuyé Salim Tamani.