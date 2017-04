Dans la pure tradition

Par Abdelkrim TAZAROUTE -

C'est connu dans les milieux artistiques, que faire de la musique, peut mener loin, mais il ne faut surtout pas oublier que lorsque vous êtes sous les feux de la rampe, qu'au tout début il y a un public, le premier rencontré, dans des cafés musicaux. C'est dans la pure tradition, nombreux sont les chanteurs qui se sont fait connaître dans des cafés qui organisent des concerts le week-end. La tradition se perpétue encore au grand bonheur de la communauté algérienne en quête de distractions et en mal de nostalgie. On a tendance à aimer cela quand on vit seul à l'étranger avec les siens, ça réchauffe le coeur et ça fait drôlement du bien. En ce début 2017, j'étais le spectateur privilégié de ce spectacle tout en couleurs, en spontanéité et en improvisation. Ce sont les ingrédients de la réussite de la soirée. Le décor est planté dans un bar-restaurant au coeur de Paris. Au menu, du couscous, du vin et de la musique. Le début est une partie dédiée aux mélodies consacrées au bled, à la Kabylie, le temps de donner aux clients de manger et de déguster.

La deuxième partie s'annonce plus animée et par petits groupes, des clients improvisent de petites pistes de danse. Le bal est ouvert et le rythme des chansons de plus en plus entraînant. Le spectacle gagne en intensité et les euros commencent à remplir la «snioua». A chaque fois qu'un billet atterri dans la «snioua», le chanteur et les musiciens manifestent leur joie. Le demandeur d'une chanson particulière exhibe d'abord un billet pour être sûr que son désir sera exaucé, les dames, elles, mettent des billets dès qu'elles entrent en transe. Et c'est ainsi, jusqu'à une heure tardive. Cela ne semble gêner personne, ni les riverains ni les forces de l'ordre, pourtant, ce n'est pas le bruit qui manque. Quelle leçon de tolérance et de vivre ensemble!

Dans les années 1940 et 1950, les cafés musicaux étaient des lieux de rencontre. Il y avait certes, de la musique, mais aussi de la politique. De véritables écoles de militantisme quadrillaient ainsi la France. A l'époque disait-on, la thématique des chansons l'emportait sur la composition musicale. L'ambiance était plutôt tristounette, mais c'était dans l'air du temps et le temps était à la mobilisation et à l'engagement avec au minimum une cotisation.

Pour rester toujours dans la chanson, Idir, pour ne pas le nommer, n'arrêtera pas de nous surprendre. D'abord, ses fans et ils sont nombreux en Algérie, peuvent faire une croix sur l'espoir de voir leur idole donner un grandiose spectacle en Algérie. Il vient de l'affirmer en annonçant sa retraite. Et oui et c'est une énorme surprise de l'auteur de «Vava Inouva» titre traduit en plusieurs langues.

Idir aura pris le temps de peaufiner un dernier opus, c'est sa manière à lui de rendre hommage à la langue et à la chanson françaises qui, dit-il, a bercé son enfance et sa vie. L'artiste a du goût, il faut l'avouer et des exigences aussi car pour ce dernier album, il veut donner une sauce algérienne au répertoire de la chanson française et c'est le rythme chaâbi qui a accaparé la part du lion.

Pourquoi pas? Et l'idée, sans être nouvelle est intéressante. Des chanteurs finissent pour la plupart par chanter en duo. Ah! Si seulement Idir avait eu l'idée aussi de produire un autre album où cette fois, il chanterait en duo avec des chanteurs algériens avec qui il a un parcours commun et partage les mêmes intérêts musicaux.