BOUIRA Adieu la patate à 20 DA

Par Abdenour MERZOUK -

La Maison de la culture Ali-Zaâmoum a abrité hier une rencontre entre le wali et le mouvement associatif ainsi que l'ensemble des éléments actifs de la société civile.

Cette réunion, qui aura duré de 9 h jusqu'à 15 h s'est voulue, selon les termes du wali, une halte pour évaluer les réalisations et les efforts de l'Etat en direction des citoyens. Privilégiant la communication, Cherifi précisera que la réunion n'est qu'une étape dans les échanges d'idées et la concertation globale pour plus d'efficacité dans la gestion de chaque secteur. «Après la priorité accordée au rétablissement de la quiétude et de la paix, l'ère est à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation à la veille d'une consultation qui vise à consolider les réformes et qui participe à l'édification d'une nation-Etat», dira à l'ouverture des travaux le wali.

Les directeurs de la santé, des travaux publics, du logement, de la Solidarité nationale, de l'énergie, des services agricoles... sont passés tour à tour pour présenter les indices et les bilans des réalisations et des acquis entre 2010 et 2017.

La parole sera ensuite donnée aux présents et pas moins de 40 intervenants se sont relayés pour faire part de doléances qui ont tourné autour de l'eau, du gaz, des routes... même bon nombre d'interventions étaient bénéfiques et se voulaient un moyen d'attirer l'attention des responsables de l'exécutif sur les manques, celle du président de l'Unpa (Union nationale des paysans algériens) laissera tout le monde sur sa faim.

Selon Hamadache, le prix de la pomme de terre dans une wilaya productrice du tubercule qui occupe le 5ème rang national, n'est pas exagéré. «Le prix de revient est de 30 DA, donc il faut dire adieu à la pomme de terre cédée à 15 et 20 DA. Il vantera le mérite des paysans mais niera sciemment que le produit sur les étals vaut jusqu'à 90 DA.»

Le wali dans ses réponses précisera que l'Etat n'est pas resté les bras croisés puisqu'un dispositif de déstockage a été activé et 20 000 tonnes sont venus alimenter les marchés. Tout au long de ces échanges entre l'exécutif et les citoyens, certains sont montés au créneau pour recadrer le débat en faisant l'éloge d'un tel maire tout en insistant sur l'importance des prochaines échéances électorales. A ce sujet, le premier responsable de la wilaya dira: «La participation aux prochaines élections est un devoir pour chaque citoyen qui a la latitude du choix. C'est aussi une chance pour notre jeunesse appelée à prendre la relève. Aucune volonté ne peut arrêter la volonté de changer.» Le président de l'APW, de son côté, insistera sur l'importance de l'étape et appellera à un vote massif qui sera une réponse aux voix opposées.

Dans l'allocution de clôture, il sera question d'instaurer plus de proximité dans la gestion des affaires des citoyens.

Les directeurs de l'exécutif et les chefs de daïras ont été instruits d'organiser des rencontres semblables au niveau des communes. «Allez échanger les idées avec les citoyens qui sont une force de proposition. Avantagez la sincérité et la transparence et dites surtout la vérité aux administrés», conseillera le wali à ses subalternes.