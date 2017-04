Quatre trafiquants d'armes sous les verrous

Par Arezki SLIMANI -

A la faveur d'une enquête poussée, la police judiciaire de Béjaïa a réussi le pari de démanteler un réseau spécialisé dans la fabrication et le trafic d'armes, composé de quatre individus, tous déférés devant le parquet d'Amizour, qui les a écroués, indique un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Âgés entre 30 et 50 ans, les quatre individus ont été longtemps suivis et mis en observation par les enquêteurs. Ce n'est qu'après que les services de sûreté de wilaya interviennent pour les arrêter en possession de huit armes, dont quatre pistolets de calibre 16 mm et quatre fusils de chasse de calibre 12 mm, ainsi qu'un lot de munitions composé de 784 cartouches vivantes de différents calibres, ajoute le communiqué. Outre la saisie des armes, la police a récupéré trois kilos d'explosifs, quatre téléphones portables et deux véhicules ainsi qu'une somme considérable d'argent. Les présumés trafiquants d'armes agissaient à Béjaïa et les wilayas environnantes, précise la même source sécuritaire, soulignant que «l'enquête se poursuit toujours»