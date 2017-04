ELLE A ÉTÉ INAUGURÉE HIER À MAKOUDA Une stèle à la mémoire du martyr Arezki Louni

Par Kamel BOUDJADI -

C'était dans une ambiance de fête que la stèle dédiée au martyr Arezki Louni a été inaugurée, hier, samedi à Makouda où il a vu le jour, commune située à quelque 15 km au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

En présence de membres de sa famille, des autorités locales, élus et autres représentants de différents organismes, la cérémonie a été initiée par l'association Les Amis de la rampe Arezki Louni de la Casbah d'Alger qui a travaillé depuis près d'une année afin de réussir le chef-d'oeuvre qui trône désormais sur la placette principale du chef-lieu de cette belle commune. La date d'inauguration de cette stèle n'est toutefois pas fortuite car ce grand militant de l'indépendance a été guillotiné le 8 avril 1957 dans la sinistre prison coloniale de Serkadji. En fait, le lien intime d'Arezki Louni avec son village natal à Makouda n'est pas la seule raison du choix de cette commune pour lui dédier une stèle. Bien au contraire, la maison familiale a été un refuge sûr pour les maquisards. Un ami à lui, Ali la Pointe y a séjourné pour fuir les autorités coloniales qui le poursuivaient pour son activité de militantisme dans la capitale, Alger. Notons également que le travail de mémoire de l'association précitée, sur le martyr Arezki Louni dans la commune de Makouda, ne date pas d'hier. Il y a deux années, la même association a donc initié le projet d'un mémorial au chef-lieu de la même commune. Une grande cérémonie avait eu lieu, pour rappel, au niveau de la maison de jeunes de Tazrart, à Attouche, grand village de la même commune. Une équipe composée, pour rappel, d'une vingtaine d'étudiants du département d'architecture de l'université de Tizi Ouzou s'est vu confier le projet. Un autre projet de restauration de l'ancienne maison natale de Arezki Louni a également vu le jour. Un travail très riche effectué par l'association Les Amis de la rampe Louni Arezki de la Casbah et la commune de Makouda grâce à un jumelage né depuis 2011. Arezki ou de son vrai prénom El Hadi Louni est né un certain 28 août 1924. Après une tendre enfance au sein de sa famille dans son village à Makouda, Arezki part pour Alger à l'âge de huit ans. Il se retrouve donc à la Casbah, ex-rampe Vallée. Après une jeunesse des plus ordinaires, mais pleine de militantisme et d'engouement et de sacrifice pour l'indépendance de l'Algérie qui a vu El Hadi militer avec les Ali la Pointe, Yacef Saâdi, El Hadi sera arrêté et emprisonné par les autorités coloniales. Le fils de Makouda et la Casbah sera guillotiné un 8 avril 1957. Il mourut avant de voir l'indépendance, mais ce rêve qu'il a toujours caressé, Arezki l'a vécu et a vécu pour le réaliser. Enfin, il faut noter également que le travail effectué par l'association les Amis de la rampe Louni Arezki est titanesque. Les résultats sont visibles sur le terrain à Makouda comme dans la Casbah. Le collectif mené par Lounis Aït Aoudia est plein d'énergie à mettre au service de l'histoire de l'Algérie. Un travail de fouille qui se traduit sur le terrain par des travaux sur l'histoire et les hommes qui l'ont faite. Le jumelage de la casbah et de Makouda est également un indicateur incontestable que l'Algérie est unie par sa géographie et par son peuple. Arezki est né à Makouda sur les hauteurs maritimes de la Kabylie et mort à la Casbah à Alger. Entre ces deux localités, l'homme a sacrifié sa vie pour que vive éternellement l'Algérie.