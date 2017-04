TIZI OUZOU Sur les chapeaux de roue

Par Kamel BOUDJADI -

à la veille du coup de starter de la campagne électorale, les partis politiques en course ont animé plusieurs conférences et rencontres avec la presse locale.

Les candidats du MPA, Mouvement populaire algérien de Amara Benyounès qui ont ouvert le bal de la campagne avec une rencontre qui s'est tenue au parc Tamaghra de la ville de Tizi Ouzou. La rencontre a été l'occasion pour les candidats sur la liste MPA menée par Ould Taleb, accompagné de jeunes candidats très dynamiques et d'un niveau à même de traduire les aspirations de leurs électeurs à la chambre basse. Par la même occasion, les candidats ont présenté les grandes lignes du programme qu'ils mettront en oeuvre à partir d'aujourd'hui, en concurrence avec les autres partis.

De son côté, le Front des forces socialistes a tenu hier, à la veille du lancement de la campagne, une conférence de presse où il est revenu sur les grandes lignes du programme de campagne. Pour ce parti, qui se lance dans la course pour la première fois sans son leader charismatique, Hocine Ait Ahmed, la course n'est pas pour les sièges uniquement. C'est bien plus que cela. Le FFS compte profiter de l'occasion qui s'offre pour porter sur la place publique son projet de la construction d'un consensus national.

La stratégie du FFS consiste donc, selon les candidats, à profiter de la campagne également afin de vulgariser son projet initié il y a près de deux années. Le consensus national est l'unique voie pour surmonter la crise que connaît le contexte géostratégique actuel. Le parti de Hocine Ait Ahmed compte aussi défendre le développement économique de la région. Les projets gelés par le gouvernement seront donc au menu du parti qui reproche justement aux pouvoirs publics de n'avoir pas pris en considération le contexte vécu par la région pour lister les projets touchés par les mesures d'austérité.

De son côté, le Rassemblement pour la culture et la démocratie ne compte pas se laisser distancer dans la course. Pour ce faire, une conférence de presse est prévue aujourd'hui à son siège sis au centre-ville de Tizi Ouzou. Le parti de Mohcene Belabbas a annoncé que la rencontre avec la presse sera l'occasion de présenter son programme de campagne.

De leur côté, le Front de Libération nationale et le Rassemblement national démocratique n'ont pas encore annoncé de rencontre pour le premier jour. De toute vraisemblance, les deux formations seront activement présentes sur le terrain lors de cette campagne. Les semaines qui ont suivi la confection des listes ont été semble-t-il largement suffisantes pour passer des turbulences à l'élaboration d'un programme de campagne à même d'attirer les électeurs.

Jusqu'à hier, il était également attendu l'entrée en course des candidats indépendants. Cette catégorie risque de causer de sérieux problèmes aux grands partis. Des listes dont deux têtes de listes étaient des membres influents au sein de leurs anciens partis politiques.