1300 PARTICIPANTS ALGÉRIENS ET ÉTRANGERS SERONT PRÉSENTS Batimatec annoncé pour le 23 avril

Par Ali TIRICHINE -

Le développement du Btph en Algérie est appréhendé comme une composante stratégique

Ce Salon intervient dans un contexte difficile marqué par l'entame d'une nouvelle stratégie de développement économique.

Organisé sous le haut patronage du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, cette manifestation économique qui a une envergure à l'échelle nationale, africaine et du Monde arabe comptera la présence de pas moins de 1300 participants algériens et étrangers et quelque 200.000 visiteurs, indiquent ses organisateurs. Ce rendez-vous professionnel est très attendu par l'ensemble des intervenants des secteurs et métiers, notamment les industriels, les producteurs et concepteurs de produits et procédés intéressant le bâtiment, la construction et les travaux publics. La corporation des architectes et urbanistes, les experts des services et métiers dédiés aux secteurs ainsi que les investisseurs, les porteurs de projets et les financiers sont intéressés. Ce Salon intervient dans un contexte difficile marqué par l'entame d'une nouvelle stratégie de développement économique où le secteur de l'habitat, de la construction, des grandes infrastructures, de l'hydraulique et des travaux publics occupent une place prépondérante.

Batimatec 2017 privilégiera entre autres, lors des conférences et travaux d'ateliers organisés en marge de l'exposition, des thématiques aussi importantes que l'innovation, l'éco-construction, la sécurité industrielle et la formation aux métiers du bâtiment.

L'industrie des ciments, la promotion des produits locaux, la production de qualité et la satisfaction du marché national seront abordés dans une perspective de création de nouvelles filières ou de nouveaux produits et procédés et du partenariat. Le président-directeur général de Batimatec 2017, Raouf Stiti, a souligné que «pour mieux asseoir cet évènement, nous comptons mettre davantage en lumière les entreprises nationales, notamment les PME/PMI qui innovent et mettent sur le marché des produits de qualité aux normes et aux standards internationaux». Ces entreprises doivent conquérir des marchés extérieurs, ce qui répond de manière judicieuse à l'ambition des pouvoirs publics de promouvoir de nouveaux pans de l'économie algérienne hors hydrocarbures. L'une des nouveautés introduites pour l'édition 2017 de ce salon professionnel est de donner notamment un coup de projecteur sur l'innovation dans un secteur qui a enregistré d'importantes avancées techniques et performances technologiques. Il est suggéré aussi la mise sur pied prochaine d'un concours en la matière. Le P-DG a dit que son entreprise s'impliquera par ailleurs dans l'organisation, toute seule ou en partenariat, de diverses manifestations (salons, conférences, forums thématiques) sur les métiers de la terre cuite, les produits rouges, l'industrie céramique, la sécurité industrielle, la formation aux métiers du Btph et ce avec les associations professionnelles.

Il est prévu la tenue d'une manifestation d'envergure, courant 2017, qui sera réservée exclusivement et pour la première fois aux problématiques de la prévention des risques professionnels et de la sécurité industrielle, en partenariat avec des institutions, des associations ou organismes algériens, notamment la Cnas. Le développement du Btph en Algérie est appréhendé comme une composante stratégique de la nouvelle politique économique gouvernementale visant notamment la diversification et l'ouverture de l'économie algérienne.