BÉJAÏA Les partis se mobilisent

Les partis en lice sont appelés à faire face à la population dans une série de rencontres publiques à même de séduire un électorat qui reste, pour l'instant, peu enthousiaste. Saisissant l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat d'Ali Mecili, tué à Paris le 7 avril 1987, le Front des forces socialistes s'est montré d'attaque en accusant le FLN du changement de la composante de sa liste, après son dépôt auprès de la Drag de Béjaïa.

«Nous nous sommes rendus à plusieurs reprises au service de la Drag pour nous plaindre des changements opérés sur la liste du FLN, mais l'on a nié cela.

Aujourd'hui, il s'est avéré qu'il y a eu effectivement un changement dans cette liste. Et j'ajoute que les auteurs de cette fraude ont donné de l'argent à la Drag pour obtenir ce changement», a accusé dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le député sortant et tête de liste du FFS à Béjaïa, tout en réclament le départ du Drag de Béjaïa.

Hier, le Front de libération nationale a réuni ses cadres à l'hôtel des Hammadites dans un climat de tristesse suite à la disparition inexpliquée de l'un de ses candidats aux législatives, en l'occurrence Saïd Djouder, dont on n'a eu aucune nouvelle depuis 10 jours.

A ce titre, le FLN de Béjaïa, a décidé de retarder l'affichage de sa liste encore quelques jours pour y voir plus clair.

Dans une atmosphère assez triste, le FLN a désigné son directeur de campagne en la personne de Nordine Belhoucine et les cinq sous-directions avec cette envie d'affronter la campagne avec détermination. Et ce n'est pas sans raison qu'il répond au FFS, le mettant au défi d'apporter les preuves sur ce qu'il déclare.

Au FLN, on estimait hier que les déclarations du FFS n'ont de valeur que «la peur qu'il éprouve pour affronter un parti qui prend de l'ampleur à Béjaïa».

De son côté, le RND a réuni les secrétaires communaux RND (région Ouest Béjaïa) à Akbou, ce week-end, sous l'égide du secrétaire de wilaya, Kamel Bouchoucha, en présence des candidats du parti aux prochaines législatives pour communiquer, programmer et organiser le calendrier et élaborer le programme de la première semaine de campagne avec pour aujourd'hui des cérémonies d'ouverture des permanences de campagne à travers la wilaya auxquelles sera conviée la société civile, à Ifri-Ouzellaguen, Kherrata, Aokas, El Kseur, Darguina et Amizour notamment. Parallèlement, les opposants à la liste se sont retrouvés hier dans la ville d'Akbou pour déclarer non seulement le gel de leur activité, mais aussi le travail de sape contre la liste contestée dès le départ.