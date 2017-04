LÉGISLATIVES : IL MÈNERA UNE VRAIE CAMPAGNE DE PROXIMITÉ "Le FLN ratissera Alger"

Par Mohamed BOUFATAH -

Sid Ahmed Ferroukhi, tête de liste à Alger

«Le président de la République a renouvelé sa confiance à Ferroukhi pour conduire la liste du parti d'Alger.»

La tête de liste aux législatives du FLN au niveau de la capitale, Sid Ahmed Ferroukhi, compte mener une campagne de proximité à travers les différents quartiers des 57 communes d'Alger. «On va mener la campagne'' zenga zenga '», a fait savoir hier l'ex-ministre de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi s'est dit prêt pour cette bataille électorale à Alger. «On fera valoir les réalisations et projets du président de la République», a affirmé Ferroukhi.

Sur sa lancée, il a indiqué que «le FLN n'est pas un parti qui vend du vent car 46.000 logements ont été réalisés et 17.000 familles issues des bidonvilles ont été relogées par la wilaya d'Alger».

Pour Ferroukhi, «la campagne électorale sera une occasion pour débattre des difficultés et préoccupations des Algérois». A ce propos, Ould Abbès avait affirmé que «le FLN ambitionne de s'adjuger au moins 15 sièges sur les 37 pourvus pour Alger lors des législatives prochaines», pour améliorer son score de 2012. «Le FLN a déjà entamé sa campagne électorale à travers les réseaux sociaux», selon Ferroukhi. Il est à relever que la liste FLN d'Alger comporte d'autres noms à l'image de Boumahdi Fatiha classée en 11e position et Bedaida Samir en 22e position.

La liste du vieux parti comporte également trois anciens ministres, à savoir Taher Khaoua, Nadia Labidi et Sid Ahmed Ferroukhi, respectivement ministres des Relations avec le Parlement, de la Culture et de l'Agriculture. Y figure également le recteur de l'université de Médéa, des directeurs au ministère de la Jeunesse et des Sports et celui du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. On y trouve aussi, six députés, classés en pole position, des élus APW et deux P/APC, celui de Zéralda et d'El Biar, figurant en bas de la liste.

L'appel du directoire de la campagne de la wilaya d'Alger suggère que Sid Ahmed Ferroukhi a été désigné par le président de la République: «Après avoir été honoré par deux fois de la confiance de Son Excellence le président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika, par sa nomination successivement aux responsabilités gouvernementales de ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques en 2012 et de ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche en 2015, le FLN, présidé par Son Excellence le président de la République, vient de renouveler sa confiance en la personne de Sid Ahmed Feroukhi pour conduire la liste des candidats du FLN aux législatives du 04 mai 2017 au niveau de la wilaya d'Alger», est-il relevé.

A titre de rappel, Sid Ahmed Ferroukhi qui pilote aujourd'hui la liste du FLN, a fait l'objet d'une attaque en règle orchestrée par l'ancien secrétaire général du FLN, Amar Saâdani.

Par ailleurs le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a présidé hier à Batna une rencontre des cadres locaux.