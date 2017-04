la course est ouverte

Par Abdelkrim TAZAROUTE -

La campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai a officiellement débuté et donnera donc lieu à des duels à distance pour les candidats qui sillonneront le pays afin de séduire les électeurs en cette phase cruciale et déterminante. Ils sont 54 partis qui se disent déterminés à exploiter cette opportunité pour mieux faire connaître le contenu de leurs programmes ainsi que de se rapprocher des préoccupations des citoyens lors des rencontres de proximité qu'ils comptent organiser.

La scène politique va connaître alors une effervescence qui ira crescendo au fur et à mesure que se rapproche la date fatidique du 4 mai, jour de vérité pour les candidats et les partis politique en lice. On a tout dit sur la période de confection des listes de candidats, des places qui se négociaient à prix forts, des candidats qui n'hésitent pas à changer de formation politique pour une meilleure place dans une liste, bref de quelques dérives qui, en fait, ne constituent au plus qu'une parenthèse. L'heure maintenant est à l'exercice politique, une première pour nombre de candidats à la députation parce que, en effet, mis à part les présidents de partis et plus ou moins leurs porte-paroles, les autres cadres et militants des partis ont rarement l'occasion de s'exprimer. C'est à l'évidence avec un certain handicap qu'ils entameront cette compétition politique où les qualités d'orateur sont indispensables. Pour le reste, c'est du ressort du programme du parti. Dans ce domaine, il faudra attendre pour connaître un peu plus les contours des contenus des programmes, les promesses se tailleront certainement la part du lion. Pour ceux que l'on qualifie de grosses cylindrées, pas l'ombre d'un doute, puisqu'ils affirment défendre le programme du président Bouteflika. Le FLN et Le RND se distinguent donc dans cette logique assumée, si le premier est certain de rafler la mise

le 4 mai prochain, le second surfe sur la pédagogie politique en essayant de rappeler aux citoyens que de nombreux défis restent à relever en matière de sécurité et de stabilité du pays et dans le domaine économique où il est question de tenter de sortir de la dépendance des hydrocarbures. Les thèmes du débat des législatives sont là, espérons seulement que le RND approfondisse ses idées.

Les partis de la mouvance islamiste ne semblent pas changer de stratégie politique. Pour eux, la meilleure défense est l'attaque et à ce titre, ils ne s'en privent pas: «Si nous n'obtenons pas de bons résultats c'est que la pratique de la fraude a encore fonctionné comme nous le craignions.» Pour le reste, ce sont des partis connus pour leur populisme, ils promettent du travail et du logement, mais aussi de la justice sociale et une lutte acharnée contre la corruption, une fois au pouvoir. Bien sûr, la religion tient toujours une bonne place pour eux ainsi que l'école qu'ils ne veulent pas libérer de l'idéologie rétrograde.

Véritable test, cette campagne électorale replongera l'Algérie dans les débats politiques de l'heure, du moment où la pratique politique s'effectue par intermittence. C'est une étape aussi qui permettra aux observateurs de savoir si il y a un renouvellement du personnel politique car pour l'instant nous fonctionnons encore avec des personnalités politiques qui occupent le terrain depuis plus de trois décennies. Il y a donc double enjeu durant cette période aussi importante que déterminante.