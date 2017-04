BOUIRA C'EST PARTI POUR 21 JOURS

Par Abdenour MERZOUK -

Le RCD, le FAN et le MPA sont les trois premières formations à avoir ouvert le bal hier avec l'entame de la campagne électorale pour le suffrage du 4 mai prochain.

Sur la place des Martyrs sise au centre-ville du chef-lieu de wilaya et dès 10 h le chef de file local de la liste RCD accompagné des membres de sa liste, des cadres du parti et des membres actifs du mouvement associatif proche du rassemblement se sont succédé à la tribune pour expliquer les causes et les objectifs de cette participation après une longue série de boycotts. Il faut préciser que le RCD n'a pas postulé à des sièges au sein de l'APW à l'occasion du dernier vote. Juste après avoir présenté la composante de sa liste, et qui se répartit comme suit, Akkache Yahia, ancien P/APC de la commune de Chorfa et présenté comme acteur du mouvement d'avril 1980, l'actuel P/APC de Haizer, Chaâbane Meziane, Mme Djemâa-Zineb, coordinatrice nationale des femmes démocrates du RCD et élue à l'APC de M'chedallah, l'orateur lancera un appel pour une mobilisation le jour J et un vote massif, unique moyen pour barrer la route aux fraudeurs. Dans son discours, il reviendra sur le rôle de son parti en s'autoproclamant unique parti à toujours être à «l'avant-garde des combats démocratiques et aucune autre formation politique ne peut se targuer comme le RCD d'être aux avant-postes chaque fois que la situation du pays l'impose».

Le parti n'a pas dérogé à sa règle en introduisant dans son programme électoral «l'éternelle» revendication de la langue amazighe. Vu que la langue est maintenant officialisée, les postulants à la députation s'engagent à mobiliser les moyens humains et matériels pour faire figurer tamazight sur l'affichage public, les panneaux de signalisation routière, son usage dans les gares routières, la dissolution des daïras, jugées «inutiles» et la mise en place d'une justice de proximité et recruter un nombre suffisant de magistrats pour garantir la célérité dans le traitement des dossiers. «Pour mettre en oeuvre ces projets, le RCD vous propose des femmes et des hommes intègres capables de réaliser ce programme» annoncera Akkache Yahia. A 13 heures, sur la même place, c'était au tour de Brahimi Kamel, tête de liste du Front de l'Algérie nouvelle de Djamel Benabdeslam d'organiser son rassemblement. «Le rassemblement se veut d'abord un premier contact avec les citoyens, l'occasion de faire connaître la composante humaine de la liste», pense un militant. Ce parti pas très ancré dans la wilaya privilégiera le travail de proximité. A Lakhdaria, Mekhfi Boualem, un ancien dissident du RND a animé une première rencontre dans sa région natale.

L'intéressé faut-il le préciser s'est présenté sous la bannière du Mouvement populaire algérien de Amara Benyounès. Le parti qui compte quelques élus au sein de l'APW de Bouira est surtout ancré dans la région de Bechloul et Bouira.

Le choix d'un extra pour mener la liste n'a pas été du goût des partisans. Ce premier jour ressemble plus à une mise en route.

Les 17 places réservées sur les panneaux d'affichage sont restées vides même si d'autres ont entamé la campagne bien avant. Des postulants du vieux et ex-unique parti ont été remarquées dans les mosquées où ils distribuaient les bises à tout-va.

Des portraits de candidats sont remis à des jeunes qui les distribuent dans les maisons. La cible reste le cas des femmes qui à chaque suffrage participent en force.