TIZI OUZOU Le ton monte entre le RCD et ses dissidents

Par Kamel BOUDJADI -

Selon Iaissiouen, les candidats iront dans une large campagne de proximité qui touchera toutes les communes et villages de la wilaya. Le programme est clair. Le parti défendra tous les projets nécessaires au développement de la wilaya estimant que les grandes réalisations déjà sur le terrain dont le nouveau pôle universitaire, la ville nouvelle d'Oued Falli et le nouveau chemin de fer sont des acquis arrachés par le RCD lors des différentes mandatures nationales comme au niveau de la wilaya.

En fait, la conférence d'hier donne déjà un avant-goût d'une campagne chaude. Dans la matinée, quelques militants du parti se sont d'ailleurs vu refuser d'afficher sur les murs de leur siège par la police. Ce que l'orateur n'a pas manqué de dénoncer tout en faisant savoir que les autres partis le font sans être inquiétés. A une question sur des candidats indépendants qui risqueraient de faire mal à leur liste, le tête de liste du RCD n'est pas allé par quatre chemins pour dire que celui dont avait parlé le journaliste sans le citer a été expulsé du parti comme un traître et le jour de l'élection, il sera reconnu comme tel par les électeurs. Considérant que le seul ennemi craint par le parti de Mohcine Belabbas n'est autre que l'abstention. Pour le reste, il semblerait que pour le RCD à Tizi Ouzou, la meilleure défense c'est l'attaque. Au même registre des craintes, l'orateur n'a pas manqué de dénoncer le vote des corps constitués. Pour Iaissioune, cette catégorie estimée à 20 000 membres représente, dans l'urne trois sièges. Aussi, pour développer son argumentaire, le RCD compte se lancer dans une large campagne de proximité qu'animeront ses militants de base à travers les communes et les villages. Occuper les espaces médiatiques qui s'offrent est également l'une des opportunités que tous les partis ne rateront pas.

Par ailleurs, la conférence d'hier a été précédée par une autre tenue au siège du FFS, la veille. Le parti a présenté sa liste sans omettre d'exposer les grands axes de sa campagne. Ce sont en tout 96 meetings de proximité qui sont au programme dans différentes communes et daïras lesquels seront animés parallèlement à une campagne au travers des sections locales dans les villages et les lieux publics. Pour sa part, le FLN a procédé à une vaste opération d'affichage au premier jour de campagne en attendant la divulgation de son programme de campagne.

Du côté des listes indépendantes, c'est la liste Tizi+qui a ouvert le bal hier par un début de campagne au niveau de la maison de Abane Ramdane. Pour le tête de liste, Omar Aït Mokhtar, le choix a été dicté par le statut de cet homme; sans son travail d'architecte durant la révolution, tous les partis et candidats ne seraient pas là aujourd'hui à faire campagne. Après l'ouverture de sa campagne, effectuée par principe, selon l'orateur, à 8h 30, les candidats sont descendus dans la place publique pour des rencontres de proximité avec les citoyens De Larbaâ Naït Iraten. Dans l'après-midi, la liste Tizi+ avait prévu un meeting au chef-lieu de la commune d'Irjen.