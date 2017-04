TIZI-OUZOU 130 milliards pour les chemins communaux

Par Kamel BOUDJADI -

Les malfaçons apparaissent généralement quelques semaines seulement après la fin des chantiers

Chose promise, chose due. La wilaya de Tizi Ouzou vient de recevoir une enveloppe financière de l'ordre de 130 milliards de centimes du ministère de l'intérieur.

Cette nouvelle dotation émane directement du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui. Le communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Tizi Ouzou affirme en effet que c'est suite à la visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée dans la wilaya de Tizi Ouzou, le 23 février écoulé que le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales vient d'accorder à la wilaya une enveloppe supplémentaire de l'ordre de 130 milliards de centimes.

Le communiqué précise que ce montant est destiné à la prise en charge des opérations d'entretien et de réhabilitation de chemins communaux de plusieurs communes.

C'est là une promesse tenue par le ministre qui s'est engagé ce jour-là devant les élus et les représentants de l'administration locale, qui ont exprimé les besoins des communes et les comités de villages de la wilaya. Cette enveloppe, doit-on le rappeler, n'est pas la première car une première dotation, faisant suite au même engagement de l'ordre de 109 milliards de centimes, a été déjà allouée à la wilaya le 20 mars dernier. Ce montant est destiné à la prise en charge de nombreuses opérations de développement local qui concernent plusieurs secteurs, notamment la jeunesse et les sports, l'agriculture, les ressources en eau, la modernisation des services de l'état civil, l'extension du réseau d'électricité et d'assainissement.

Ainsi, les pouvoirs publics viennent de répondre par du concret à une doléance présentée de vive voix par les élus locaux lors de la visite du ministre de l'Intérieur dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les délais de réponse sont respectés, il reste à présent les délais de réalisation des objectifs assignés aux deux enveloppes. En effet, les besoins exprimés par les interlocuteurs de Bedoui étaient, ce jour-là, autant vrais qu'urgents. Beaucoup de localités de la wilaya sont restées dénuées de toute amélioration du cadre de vie de leurs populations. preuve en est: chaque semaine, des citoyens en colère à travers les villages procèdent à la fermeture de sièges de mairies, de daïras, voire ceux des autres organismes en lien direct avec leur bien-être, à l'instar de l'ADE et autres. Les manques sont criants et les élus sont dans l'incapacité de répondre à toutes les demandes de leurs citoyens.

Toutefois, il est à rappeler que les citoyens ont aussi le devoir et le droit de suivre la traçabilité de ces enveloppes, une fois sur le terrain. Beaucoup de travaux réalisés à coups d'enveloppes financières n'ont pas tenu plus de quelques mois. Après le départ des entreprises, le citoyen n'a généralement pas le temps de savourer le bonheur d'avoir une route toute neuve ou une conduite d'eau saine.

Les malfaçons apparaissent généralement quelques semaines seulement après la fin des chantiers, suite aux irrégularités dans les normes de réalisation. Les citoyens ont le droit et le devoir aujourd'hui de demander aux élus des comptes car ces irrégularités se passent sous leurs yeux.