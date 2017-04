ANNABA Un lancement sur fond d'indifférence

Par Wahida BAHRI -

Une vue de la Coquette

Désintéressement de l'électorat, bataille serrée entre les partis et la chasse aux opportunités engendrées par un processus politique qui semble perdre la pesanteur politique.

Hier dimanche a débuté la campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai. Les candidats des formations politiques représentant 12 partis à Annaba, ont entamé sur fond de désintéressement de l'électorat, leur bataille électorale pour conquérir les huit sièges retenus pour Annaba au sein de l'APN. Rien ne semble attirer l'attention de l'électorat de cette wilaya, où, la course s'annonce rude entre le FLN, RND, PT et l'union pour Ennahda, la justice et la construction.

Les pouvoirs locaux de la wilaya d'Annaba ont déployé tous les moyens matériels et humains pour la réussite de l'événement. Dès les premières heures de la matinée d'hier, les supports d'affichage, les salles de meetings et les dispositifs pour sécuriser les rencontres de proximité, pour la transmission des messages des candidats à ces joutes, ont donné une certaine vivacité à la ville et sa périphérie.

Une campagne qui devra être une occasion pour amorcer une compétition des plus acharnées entre les formations politiques de toutes les tendances. La mission est d'une délicatesse suprême étant donné que chaque parti est appelé à jouer toutes les cartes dont il dispose pour tenter de convaincre, et regagner la confiance perdue de l'électeur, mais surtout le convaincre de l'importance de l'acte du vote. Leur mission consiste aussi en l'exhibition de leurs programmes pour tenter de rafler le maximum de voies et garantir une place à l'ombre du Palais Zighoud-Youcef. A Annaba, et comme à l'accoutumée, des permanences de formations politiques ont ouvert ici et là sur tout le territoire de la wilaya. Au chef-lieu de la commune ce sont des bas de villas, locaux commerciaux et même les caves dans les bas d'immeubles qui font office de permanences. Comptant sur leurs connaissances, la plupart des propriétaires d'espaces vides vont jouir d'importants revenus de locations. Entre 25 et 30 millions de centimes, le temps d'une campagne électorale, la chose vaut le coup. «Ils ont beaucoup d'argent, «Edaoula» leur a donné des milliards pour faire «El Hamla El Intikhabia», alors pour quoi ne pas en profiter?», nous dira le propriétaire d'un local loué par le RND. Des propos identiques sont tenus par une femme dont le local à Sidi Amar loué au FLN, sert de permanence pour la campagne. En somme, les deux ne font qu'un: les locataires en quête de voix électorales et les bailleurs à la chasse de rente financière. Légitime conception de l'activité politique et sociale... dans un Etat secoué de plein fouet par une crise économique, qui, au vu des dépenses du premier jour de la campagne électorale à Annaba, on sous-entend que la rationalisation des dépenses n'est que de la poudre aux yeux...