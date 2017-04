RÉUNION DE HAUT NIVEAU ALGÉRO-EUROPÉENNE DEMAIN À BRUXELLES Pressions sur le gaz

le ministre de l'énergie

Noureddine Boutarfa n'aura certainement pas la partie facile demain à Bruxelles.

Le rendez-vous algéro-européen sur le gaz, qui aura lieu demain dans la capitale de l'Union européenne est, de loin, l'un des épisodes les plus essentiels du partenariat entre Alger et Bruxelles. Préparée de longue date par les deux parties, la rencontre est une étape déterminante dans un dialogue qui, à défaut d'être de sourds, est tout de même très difficile, notamment pour l'Algérie. La renégociation des contrats d'alimentation en gaz avec des pays européens, qui arrivent à leur terme en 2019, ne semble pas s'engager comme l'aurait souhaitée le gouvernement. La dérégulation du marché européen de l'énergie décidé il y a quelques années, semble s'imposer comme une nouvelle base de discussion imposée à l'Algérie. D'où la complexité de la mission du ministre de l'Energie, appelé à trouver une solution médiane, à même de satisfaire la partie européenne tout en amenant les tenants de la dérégulation à évoluer, afin de ne pas provoquer à terme l'insolvabilité de l'Algérie.

Troisième fournisseur du Vieux Continent après la Norvège et la Russie, l'Algérie a assis sa politique gazière sur des contrats de longue durée, seule option pérenne pour rentabiliser les investissements dans l'exploration et l'exploitation. A contrario, les Européens ont l'intention d'en finir avec ce genre de contrats commerciaux au profit d'une relation moins «contraignante» où le client (l'Europe) cesse d'être partenaire et laisse tout le risque inhérent aux éventuels incidents sur le marché aux pays fournisseurs. Noureddine Boutarfa n'aura certainement pas la partie facile demain à Bruxelles. Le ministre et le commissaire européen chargé de l'Action pour le climat et de l'énergie, Miguel Arias Canete «discuteront du partenariat stratégique entre l'UE et l'Algérie», note un communiqué de l'UE, annonçant la rencontre algéro-UE annuelle. Il reste que ce «partenariat stratégique» n'est pas vu du même angle, selon qu'on soit à Alger ou à Bruxelles. Le ministre algérien devra faire montre d'un sens de la négociation aiguisé pour convaincre son vis-à-vis. Après l'éclatant succès de la réduction de la production de l'Opep et hors Opep, Boutarfa réussira-t-il là où personne ne l'attend vraiment? En tout cas, la rencontre de demain n'est qu'une étape dans le long et stressant processus de négociation, mais peut être tout de même déterminante, si l'Algérie parvient à «briser» la sacro-sainte entente inter-européenne sur la dérégulation du marché de l'énergie. Plus technique que politique, Boutarfa aura-t-il les arguments bétons, comme il a su les trouver face aux producteurs de pétrole? Il est certes encore tôt pour répondre à ce genre de question. Il est même très improbable que l'on apprenne quoi que ce soit de nouveau à cette phase des négociations, mais il est entendu que l'Europe comme l'Algérie sont intimement liées par une inter-dépendance sur la question de l'Energie. Miguel Arias Canete l'admet ouvertement. «L'Europe s'appuie sur le gaz algérien pour sa sécurité d'approvisionnement et l'Algérie s'appuie sur le marché européen pour la sécurité de la demande», a expliqué le commissaire européen chargé de l'Action pour le climat et l'énergie. Mais cette reconnaissance n'implique pas un partage automatique des risques, même si la volonté de l'UE est de voir «ce commerce mutuellement bénéfique du gaz se poursuivre et se développer davantage», souligne M. Canete. La prouesse du ministre de l'Energie sera d'amener les Européens à s'engager sérieusement dans la consolidation de cette relation commerciale, au travers d'un partenariat, lequel devra assurer à l'Algérie une pérennité dans ses revenus financiers tirés de l'exploitation de son énergie fossile. Sur ce chapitre, pas mal de pistes ont déjà été ouvertes entre l'EU et l'Algérie. Le partenariat est justement très régulièrement évoqué sur les questions de développement des énergies renouvelables. En effet, on affiche outre-Méditerranée une disponibilité à composer avec l'Algérie sur des projets communs.

M.Canete cite pour exemple le forum d'Affaires algéro-européen organisé le 24 mai 2016 à Alger, qui, dira-t-il, «a été un succès du point de vue de la participation et de la manifestation d'intérêt des entreprises européennes». Mais apporte tout de même un bémol en relevant le fait que «le cadre réglementaire des investissements soit amélioré afin que l'Algérie devienne une destination plus attrayante pour les investissements européens». Cette «condition-alibi» pour maintenir la relation algéro-européenne loin de la logique du partenariat est le plus important obstacle de la mission de Noureddine Boutarfa à Bruxelles. Il ira à cette réunion, fort d'un ambitieux plan de production de 4000 MGW d'électricité d'origine solaire, dont la mise en oeuvre est imminente après la publication au Journal officiel du décret les concernant. Il bénéficie également de la convention de financement du programme de coopération «Appui au secteur des énergies renouvelables, principalement électriques, et de l'efficacité énergétique» financé par l'UE avec un budget de 10 millions d'euros. C'est dire que dans cette négociation, l'Algérie a des atouts à faire valoir, et le succès de l'épisode de demain est fonction de l'efficacité de notre ministre de l'Energie.