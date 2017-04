LÉGISLATIVES : AMAR GHOUL À TIARET ET TISSEMSILT "J'ai choisi Tiaret pour sa baraka"

Par Envoyé spécial à Tiaret et Tissemssilt Salim BENALIA -

Le leader de TAJ

Le chef charismatique de TEJ a inauguré sa campagne électorale en se rendant à Tiaret. Il a, à la faveur d'un discours qu'il a prononcé à la Maison de la culture de la wilaya, donné les grandes lignes de son programme politique tout en présentant à l'assistance les candidats de sa formation, notamment la tête de liste Bouali Mustapha. Ce dernier a pour colistier(e)s le syndicaliste Djafi Toumi et Kaouane Faïza qui est fonctionnaire de justice. «Assez de discours politiques, place à l'économie» a tout de go annoncé Ghoul qui a expliqué que les solutions dont a besoin le pays doivent être d'essence économique. Il a alors énuméré les aspects de sa vision prospective en appelant à une occupation équilibrée du territoire national. Ghoul a en filigrane ajouté que TAJ sera une formation politique puissante largement implantée, notamment à l'étranger. «Il va falloir compter avec notre parti à l'aune de la nouvelle carte politique qui se dessine» a-t-il souligné en signalant: «J'ai choisi Tiaret pour sa baraka», pour justifier le choix de sa première escale de campagne. «Notre ascendant sera déterminant sur les futurs gouvernements», a-t-il indiqué en promettant un fort et total engagement. Il a alors appelé à la diversification des branches économiques et d'investissement non sans clarifier que tous ces projets gagneraient à être déployés dans l'Algérie profonde c'est-à-dire loin du Nord qui est selon lui très saturé. 80% de la population vit sur moins de 4% de superficie, a-t-il renchéri à partir de la capitale des Rostomides.

Le leader de TAJ est ainsi en quête d'espace vital. Une capitale qui compte un million d'habitants, 42 communes et 14 daïras. Selon Ghoul, des investissements et projets structurants doivent être implantés dans les Hauts-Plateaux. Il en veut pour exemples l'agro-industrie, la construction et montage automobile, le tourisme, et les services. Mais également le solaire, sans oublier la relance de la raffinerie de Sonatrach. L'habitat et les infrastructures ont par ailleurs figuré au menu du discours. Le propos de Ghoul se veut également très social, voire syndicaliste. Il est pour la réhabilitation et la valorisation de la classe moyenne, une classe qui est le moteur de développement de toute société. Il est également pour une équitable distribution des subventions et de l'aide sociale, celle-ci devant être directement attribuée aux nécessiteux. Ghoul a terminé son périple à Tissemsilt.