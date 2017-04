LAMAMRA À PROPOS DES RELATIONS AVEC L'UE "Nos relations sont en nette amélioration"

Fédérica Mogherini et Lamamra

Il a considéré le partenariat qui lie le pays et l'Union européenne comme un élément efficace, qui donne des possibilités pour les deux pour résoudre les problèmes régionaux et internationaux.

Le ministre d'Etat et ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a annoncé lors de la conférence de presse en présence de la Haute représentante de l'Union européenne, Mme Fédérica Mogherini que la coopération entre «l'Algérie et l'Union européenne connaît une nette amélioration depuis la réunion qui s'est déroulée durant le mois de mars passé», M.Lamamra a considéré le partenariat qui lie le pays et l'Union européenne comme un élément efficace, qui donne des possibilités pour les deux afin de résoudre les problèmes régionaux et internationaux.

Quant à la représentante de l'Union européenne, elle considère que la relation et la coopération avec l'Algérie «connaissent une évolution perceptible ces derniers temps», et d'ajouter que sa visite lui a permis de discuter avec la société civile et de rencontrer plusieurs ministres «chose qui est très exceptionnelle», a-t-elle souligné.

Le ministre des Affaires étrangères a condamné fermement l'attaque terroriste qui a ciblé l'Egypte. Il a en outre plaidé pour le dialogue et les négociations comme moyens de règlement des conflits. Il a fait allusion à la crise syrienne en indiquant que «seule, la solution politique et diplomatique est en mesure de résoudre la crise syrienne dans le cadre de la légalité internationale»,a-t-il précisé.

Dans un autre registre, M.Lamamra à souligné que «l'Algérie plaide dans ses relations avec l'Union européenne qu'il y a le transfert de la technologie surtout dans le domaine de la pétrochimie et autres secteurs productifs», a-t-il martelé.

Dans le même sillage, le ministre des Affaires étrangères a soulevé le rôle de l'Algérie à travers la politique clairvoyante du «président de la République fondée sur la non-ingérence du pays dans les affaires intérieures des autres pays», en précisant que «l'Algérie a toujours plaidé pour la gestion via le dialogue et la négociation et le respect de la souveraineté et l'unité de la Libye et de son peuple», a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée d'hier, Mme Federica Mogherini a animé une conférence à l'université d'Alger 3 à l'occasion des 30 ans du programme d'échanges entre étudiants européens et étrangers, Erasmus+. Elle était notamment accompagnée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, Mohamed Mebarki et de l'ambassadeur et chef de la Délégation de l'UE, John ORourke. La coopération entre l'Algérie et l'UE «s'est particulièrement intensifiée depuis quelque temps et les deux parties oeuvrent étroitement à trouver des solutions aux problèmes communs, a-t-elle déclaré, en présence de nombreux étudiants de l'université, d'enseignants et de responsables universitaires.

Mme Mogherini a ajouté, à ce propos, que «la priorité des deux parties consiste à trouver le lien entre l'université et le monde du travail d'une part, et à la création d'emplois qualifiés, d'autre part. Au sujet du programme Erasmus+, elle a fait savoir que plus de 600 étudiants algériens en ont bénéficié, entre 2015 et 2016, alors que de nombreux enseignants universitaires en ont également profité, tandis que des étudiants européens s'y sont également inscrits pour étudier en Algérie.

A ce propos, Mme Mogherini a émis le voeu de voir s'accroître le nombre des bénéficiaires, aussi bien du côté des Algériens étudiants en Europe, qu'en sens inverse.