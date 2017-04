IL A PRIS LE POULS DU DÉVELOPPEMENT DE LA WILAYA Sellal intraitable sur les retards

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a effectué, hier, une visite de travail à la wilaya de Djelfa, dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Accompagné d'une importante délégation ministérielle, le Premier ministre s'est rendu dans la ville de Aïn Ouessara, à une centaine de km, au nord du chef-lieu de wilaya, où il a procédé à l'inauguration d'un abattoir moderne, au niveau d'une exploitation agricole relevant du groupe Khither Abdelkader.

Après avoir inspecté de nombreuses chaînes de production et de traitement de cet abattoir, le Premier ministre a souligné «l'impératif pour cette structure de couvrir les besoins du marché national et pourquoi pas envisager, à l'avenir, l'idée d'exportation de sa production», a-t-il martelé.

Dans le même sillage, le Premier ministre a insisté sur l'importance du respect des normes de qualité et de conservation, appelant les responsables en charge, en vue de le gérer selon des critères modernes, en coordination avec l'université qui pourra lui fournir des compétences qualifiées.

Le Premier ministre qui s'est engagé à assurer un accompagnement à cet investissement privé, s'est, en outre, enquis de la disponibilité de ce produit (viandes blanches) sur le marché algérien, notamment durant le mois sacré du Ramadhan, où la demande est accrue en la matière. Il est à rappeler que le projet, inscrit au titre des investissements privés dans la wilaya, est doté d'une capacité d'abattage de 2 000 dindes et de 6 000 poulets, à l'heure, dans un total respect des normes d'hygiène telles que stipulées par la loi.

Cet abattoir apporte une vraie valeur ajoutée, surtout dans l'approvisionnement du marché national en viandes blanches de haute qualité; ce projet d'abattoir, dont les travaux de génie civil sont achevés à 99%, va générer près de 500 emplois. Le lancement de ce projet, concrétisé en un temps record, devrait, aussi, participer à l'organisation de la chaîne de distribution de ce produit.

Enfin, le chef de l'Exécutif a inauguré le système de dédoublement de l'AEP du chef-lieu de wilaya à partir de la station de Oued Sdar, dans la commune de Aïn Ibel, à une trentaine de kilomètres au sud de la wilaya. Sur place, le Premier ministre a instruit les responsables en charge du secteur de poursuivre leurs efforts en vue de l'amélioration de l'AEP dans la région.