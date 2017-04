IL A REJOINT LES GROUPES CRIMINELS IL Y A 17 ANS À SKIKDA Un terroriste arrêté avec sa famille

Un terroriste a été arrêté avec sa famille, avant-hier, par un détachement de l'Armée nationale populaire, à Skikda. C'est ce qu'indique le MDN dans un communiqué.»

Un détachement de l'Armée nationale populaire a réussi, cet après-midi du 10 avril 2017, à mener un assaut sur une casemate dans la zone de Oued Zhor, wilaya de Skikda/5e RM et à capturer le terroriste G.Fouad alias Salah, écrit le MDN qui ajoute que le terroriste en question «avait rallié les groupes criminels en 2002 comme spécialiste en explosifs et en fabrication de bombes».

La même source ajoute que «cette opération a permis également d'arrêter la famille dudit criminel composée de son épouse, ses trois filles et deux fils, ainsi que la saisie d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions.» Enfin, le MDN réitère la détermination de l'ANP à «extirper le fléau du terrorisme et pourchasser les criminels nuisant à la sécurité du pays et à sa stabilité, où qu'ils se trouvent», conclut la même source.