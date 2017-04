TIZI OUZOU Les chefs de partis viendront la dernière semaine

Par Aomar MOHELLEBI -

En attendant l'arrivée des leaders, les candidats et autres cadres locaux des formations politiques ont entamé les sorties dites de proximité.

Les premiers responsables des principaux partis politiques en lice pour les élections législatives du 4 mai 2017 viendront animer des meetings populaires durant la dernière semaine de la période impartie à la campagne électorale, ont indiqué les responsables de wilayas des formations politiques. C'est le cas de Abdelmalek Bouchafa, premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS). Ce responsable politique animera un meeting soit à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, soit à la salle de sports Saïd-Tazrout le 29 avril prochain, selon les responsables de la Fédération de wilaya du FFS. Par ailleurs, la ville de Tizi Ouzou accueillera également Mohcene Bellabas, président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, Djamel Ould Abbès, secrétaire général du Front de Libération nationale et éventuellement Ahmed Ouyahia, premier responsable du Rassemblement national démocratique.

Amara Benyounès, secrétaire général du Mouvement populaire algérien ira aussi à la rencontre de la population durant les derniers jours de campagne et il est fort probable qu'il fasse un crochet du côté de Aïn El Hammam, son fief en quelque sorte, si on prend pour mesure les dernières élections municipales. En attendant l'arrivée des chefs de partis, les candidats et autres cadres locaux des formations politiques ont entamé les sorties dites de proximité, depuis dimanche dernier, pour tenter de convaincre les citoyens d'aller voter en faveur de leurs listes respectives le jour J. L'affichage a aussi commencé un peu partout dans la wilaya de Tizi Ouzou, même timidement. Dans la ville de Drâa Ben Khedda, c'est le FLN qui a mis le paquet en matière d'affichage, a-t-on constaté. Quant à la tête de liste du FLN, le mouhafedh Saïd Lakhdari, ce dernier a choisi la daïra de Draâ El Mizan, au sud de la wilaya pour donner le coup de starter de sa campagne. Il y a animé son premier meeting. Il a également animé sa première rencontre électorale de proximité avec les citoyens. L'ex-parti unique a programmé 21 meetings dans chaque chef-lieu de daïra. La date de la venue de Djamel Ould Abbès, le SG du FLN, sera rendue publique avant la fin de la semaine en cours, a indiqué le mouhafedh de Tizi Ouzou. Ce dernier lors de ses différentes interventions, depuis le début de la campagne électorale, s'est montré très optimiste quant aux capacités de son parti à arracher un maximum de sièges à l'APN dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il a argué son optimisme par le fait que depuis au moins deux mandats, le nombre de voix qu'obtient le FLN dans la wilaya de Tizi Ouzou ne cesse d'augmenter de manière considérable. L'entrée en lice de plusieurs listes indépendantes dont la majorité est pilotée par des dissidents de partis actifs dans la wilaya n'est pas une donne qui facilite les pronostics. De nombreux observateurs de la scène politique prennent très au sérieux la liste conduite par Nordine Aït Hamouda, ancien numéro deux du RCD, éjecté du parti, il y a environ une année. Nordine Aït Hamouda, qui a créé la Fondation du colonel Amirouche, sans doute pour conforter sa position en politique, peut jouer les premiers rôles aux élections législatives du 4 mai. Ce n'est sans doute pas un hasard si Nordine Aït Hamouda a choisi Bouzeguene, la région du colonel Mohand Oulhadj, pour entamer sa campagne électorale. Nordine Aït Hamouda compte beaucoup sur les milliers de militants qui ont quitté le RCD depuis plusieurs années pour renforcer son score le 4 mai prochain. Mais il s'agit là de supputations purement théoriques car les élections précédentes à Tizi Ouzou nous ont toujours réservé des surprises. Cette fois-ci aussi, il y en aura sans doute. Surtout avec les vagues de mécontentement ayant secoué la majorité des partis en lice, suite à la confection des listes des candidats, dans des conditions pas vraiment démocratiques, de l'avis des cadres et militants de formations politiques qui n'ont pas hésité à crier au «scandale».