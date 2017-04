CHAMLAL Un village sans arrêts de bus

Par Kamel BOUDJADI -

Les villageois en colère voulaient attirer l'attention sur le danger que constitue cet axe autoroutier sur la vie de leurs enfants.

La RN12 reliant la wilaya de Tizi Ouzou à Alger à l'Ouest et Béjaïa à l'Est a été fermée à la circulation durant toute la matinée d'avant-hier par les villages de Chamlal, localité située sur le tronçon menant vers Oued Aïssi, 4km à l'est du chef-lieu de wilaya. Les villageois en colère voulaient attirer l'attention sur le danger que constitue cet axe autoroutier sur la vie de leurs enfants. Avant-hier donc, aux premières heures de la matinée, les villageois en colère ont commencé à barricader la chaussée à l'aide de troncs d'arbres et de tas de pierres tout en appelant les usagers à effectuer le contournement car aucune exception ne serait faite hormis pour les malades.

En fait, les habitants de ce petit village situé justement à proximité de cette autoroute affirmaient choisir cette date pour leur action car elle coïncide avec le début de la campagne électorale. C'est une façon pour eux, affirment-ils, de rappeler aux élus et aux partis concernés leurs promesses non tenues. Selon des représentants rencontrés sur place, les villageois de Chamlal n'ont pas cessé d'appeler les autorités locales et les élus pour qu'ils prennent en charge la réalisation d'un arrêt de bus pour le village. Les enfants courent quotidiennement le danger de mort sur l'autoroute car c'est justement là qu'ils doivent chaque matin et chaque soir faire de l'auto-stop. Les accidents mortels survenus en ces lieux à cause de l'absence d'un arrêt à la sortie du village n'ont pas sensibilisé les responsables concernés pour lancer la réalisation de cette infrastructure réclamée depuis plusieurs années.

C'est en effet depuis longtemps que cette demande est sur les bureaux des élus. Les actions de colère ont été nombreuses, mais sans jamais faire réagir les concernés. C'est pourquoi donc, hier, les villageois ont procédé à cette action pour exprimer leur colère contre les promesses non tenues et dire aux futurs candidats de retourner vers leurs élus une fois les élections passées. Les mêmes citoyens n'ignoraient pas, par ailleurs, que leur action allait causer d'immenses désagréments aux usagers de cet axe routier rapide, hautement utilisé. C'est l'unique voie existante pour rallier Alger à l'Ouest et tout l'Ouest algérien. La même RN12 reliant la wilaya de Tizi Ouzou à toutes les wilayas de l'Est. En quelque sorte, la RN12 est le poumon par lequel respire la wilaya de Tizi Ouzou. L'axe est même largement utilisé pour la connexion entre plusieurs communes.

Cette situation a fait qu'hier dans la matinée, les automobilistes ont dû contourner par d'autres chemins communaux sinueux la voie bloquée afin de rallier le chef-lieu de wilaya. D'autres usagers qui ont eu la malchance d'utiliser le transport ont été contraints de faire le reste de la route à pied. Certaines personnes sont arrivées à Tizi Ouzou exténuées. D'Oued Aïssi à Tizi Ouzou, il y a environ une dizaine de kilomètres et elles ont fait la moitié à pied. L'embouteillage causé par la fermeture de la route a provoqué une grande anarchie dans celle-ci, hier, durant toute la matinée. En allant contourner l'axe obstrué, les automobilistes ont provoqué d'autres embouteillages monstres à certains endroits des chemins communaux qui ne pouvaient pas contenir ce grand flux. Enfin, notons que les actions de colère du même genre ont marqué toute la mandature qui prend fin dans quelques jours. Rien que la semaine dernière, deux villages de Bouzguène ont réagi de la même manière face à leurs problèmes. Des actions qui rappellent sans nul doute que le rôle des élus n'est pas toujours de régler les problèmes, mais de rester aux côtés des populations dans leur quête du bien-être. C'est plus difficile, mais c'est plus sain.