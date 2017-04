AU 1ER JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE À KHENCHELA Ould Abbès appelle à voter massivement

Par Mohamed BOUFATAH -

«La crédibilité d'une élection se mesure à son taux de participation.»

La campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain a été marquée en son premier jour, hier, par des meetings populaires animés par les chefs des partis en lice. Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a appelé hier depuis Khenchela, d'après l'APS, les citoyens à voter massivement le 4 mai prochain pour «la sécurité et la stabilité» du pays.

Lors d'un premier meeting de campagne électorale pour les législatives du 4 mai du FLN, Ould Abbès a animé un regroupement régional rassemblant les candidats et responsables des mouhafadhas et kasamas du parti de plusieurs wilayas de l'Est. Le premier responsable du FLN a insisté sur la mobilisation des citoyens qu'il a appelés à se diriger «en force» vers les urnes, estimant que «la crédibilité d'une élection se mesure à son taux de participation».

Il a assuré avoir la «certitude» que les citoyens khenchelis voteront «avec force», lors des prochaines élections en «soutien au président moudjahid Abdelaziz Bouteflika». Ould Abbès a affirmé que le choix de Khenchela par son parti comme première station de cette campagne électorale tient au fait que «Khenchela est une wilaya moudjahida (combattante)» et que «l'Aurès est le bastion de la glorieuse Révolution» du 1er Novembre 1954. Il s'est engagé, devant les militants du parti, à défendre les projets «sensibles» qui préoccupent les populations locales dont ceux du raccordement de Khenchela à l'autoroute Est-Ouest, de la voie ferroviaire et d'appui au développement. Les candidats sont face à un défi majeur, celui de convaincre les citoyens d'aller voter dans un contexte économique morose.

La majorité des partis politiques engagés dans les élections législatives du 4 mai prochain a choisi les wilayas de l'intérieur du pays pour entamer sa campagne électorale.

Il a indiqué samedi dernier à Batna que la prochaine élection du 4 mai revêt une importance spéciale et très grande car elle sera tenue sous la nouvelle Constitution. Dans son allocution au cours d' une rencontre des cadres locaux du parti, organisée à la Maison de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa, il a estimé que cette Constitution adoptée l'année dernière constitue un «visa pour l'avenir de la génération de Novembre à celle de l'indépendance». Le rendez-vous électoral du 4 mai sera une fête dans le sillage de la nouvelle Constitution qui «accorde toutes libertés à tous les citoyens et tous les partis», a souligné l'intervenant qui a noté que le choix de Batna pour tenir une rencontre à la veille du lancement de la campagne électorale tient au fait que la région «a balisé la voie à la Révolution et à la fondation de l'Etat algérien».

«Nous respectons au sein du FLN tous les concurrents sans exception», a-t-il affirmé en relevant que le choix des listes de candidats de son parti n'a pas été facile et il en assume la responsabilité devant le peuple.»