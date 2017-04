VISITE GUIDÉE À L'ÉCOLE DE L'INFANTERIE DE CHERCHELL Au nid de la rigueur et du sacrifice

Par Notre Envoyé spécial à Cherchell Madjid BERKANE -

Une fois à l'école, les stagiaires sont appelés à étudier en long et en large les armes.

L'Ecole supérieure de l'infanterie Djeloul Abidet de Cherchell dans la wilaya de Tipasa a organisé, hier, une visite guidée au profit des professionnels des médias. Inscrite dans le cadre du programme sectoriel des visites de l'état-major des forces terrestres de l'ANP pour l'année 2017, la visite d'hier a été une occasion pour les représentants des titres de la presse nationale et chaînes de télévision de se faire une idée sur la formation que dispense cette école et surtout les moyens dont elle dispose. Ainsi et en compagnie du commandant de l'école, le général Rihi Djilali et les cadres de l'école, les journalistes ont eu droit à un long exposé sur les différentes armes enseignées au profit à la fois des officiers et sous-officiers actifs, ainsi que des officiers appelés(réserve). L'école dont les portes ont été ouvertes en 1993, s'occupe selon le commandant de l'école de la formation des stagiaires dans les armes relevant de la spécialité de l'infanterie, à savoir les armes légères, telles que le Kalachnikov, RPG7, et les armes lourdes, telles que l'artillerie et les chars (BMP 1, BMP 2 et BMP 1 modernisé) et assure aussi des formations de perfectionnement pour les officiers supérieurs dans ces armes. «Une fois à l'école, les stagiaires sont appelés à étudier ces armes en long et en large», a fait savoir le commandant de l'école. «Les cours dispensés par des cadres de haut niveau de l'ANP sont suivis de séances d'application», a-t-il ajouté. L'ANP qui est en phase de son époque en termes de moyens technologiques de pointe dans le domaine, a acquis des simulateurs dans les différentes armes, souligne le commandant tout en faisant visiter aux journalistes ces derniers. «Les simulateurs des différents types d'armes permettent aujourd'hui aux stagiaires d'avoir une maîtrise parfaite des armes en question avant même leur descente sur les champs d'entraînement», poursuit-il. Et d'expliquer «en s'entraînant à l'aide de simulateurs, les stagiaires peuvent s'auto-évaluer et se perfectionner par eux-mêmes», souligne-t-il, ajoutant que ces simulateurs ont permis aussi à l'ANP de ne pas gaspiller de la munition qui coûte très cher». Consciente de la nécessité d'approfondir les connaissances des stagiaires dans les différents domaines, afin de leur permettre de s'accommoder avec les nécessités du XXIe siècle, l'école dispense aussi au profit des stagiaires des cours en informatique et langues étrangères. «Les cours dans ces spécialités sont assurés par des enseignants civils d'un niveau très élevé», apprend-on sur place. Le commandant de l'école, faut-il le relever, ne s'est pas contenté des exposés verbaux. Il a fait vérifier ses propos aux journalistes, en laissant des stagiaires faire des présentations et des explications pour les journalistes de tous types d'armes exposées dans la cour de l'Ecole. Il faut dire que tous les stagiaires, ont fait les présentations et donné des explications les yeux fermés. Pour boucler la boucle, le commandant de l'école a invité les journalistes à deux séances pratiques. L'une portant sur une opération d'un assaut sur un groupe de terroristes prenant en otage des personnes et une autre sur le pilotage de chars. Les deux opérations ont été effectuées sans faute par les stagiaires laissant les journalistes bouche-bée. Avant d'assister au déroulement de ces deux opérations, les représentants des médias ont eu droit à un spectacle extraordinaire de Kouksoul présenté par les stagiaires de l'école. Coïncidant avec le 24e anniversaire de la création de l'Ecole de l'infanterie, un certain 10 janvier 1993,la visite d'hier a permis aux journalistes de partager la fête avec les stagiaires et les cadres de l'école. Un déjeuner et des cadeaux ont été offerts par le commandant de l'école aux journalistes.