IL AURAIT DÉTOURNÉ 5 MILLIARDS DE CENTIMES Le directeur de la SAA Berrahal sous les verrous

Par Wahida BAHRI -

Accusé de falsification de documents officiels, faux et usage de faux ainsi que détournement de fonds publics, le directeur de l'agence d'assurances SAA de Berrahal, a été placé sous mandat de dépôt, par le procureur de la République, près le tribunal de Berrahal, apprend-on de source juridique.

L'affaire a trait à une manipulation de contrats d'assurances, contractés par la SAA avec des assurés privés et des institutions de l'Etat, l'APC de Berrahal entre autres. Cette dernière, selon la même source, s'est constituée partie civile. Sur le montant détourné, nos sources ont fait état jusqu'à la mise sous presse de plus de 5,5 milliards de centimes.

Le scandale a été mis à nu sur des dépôts de plaintes, introduits par des clients de cette agence, devant le procureur de la République, près de la même instance juridique de Berrahal, a précisé notre source. Suite à quoi, et sur réquisition du magistrat instructeur du même tribunal, une enquête a été ouverte par les éléments de la brigade économique relevant de la sûreté de wilaya d'Annaba.

Les premiers éléments des investigations ont débouché sur la falsification des contrats d'assurances des clients, ainsi que l'absence d'enregistrement exact des montants d'assurances dans le système informatique. Mieux encore, le prévenu procédait au transfert des montants détournés à son compte personnel. Dans le même sillage, une commission d'enquête a été dépêchée par la direction générale de la SAA, dont les éléments ont travaillé étroitement avec les enquêteurs de la brigade économique d'Annaba.

La vérification minutieuse des comptes de l'agence SAA de Berrahal par les enquêteurs, sur la base de documents et correspondances mensuels du directeur sur l'activité de l'agence, ont permis aux services de sécurité de découvrir le pot aux roses. L'enquête a fait ressortir le subterfuge utilisé par le prévenu pour couvrir ses détournements, la faible affluence des clients sur l'agence, entre autres. D'où des rapports négatifs sur l'activité de l'agence, en dépit de la contraction de contrats d'assurances à long terme, avec notamment des sociétés et entreprises publiques, sises à la zone industrielle de Berrahal, sans compter les agriculteurs de la région.