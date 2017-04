JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET DURABLE Le poids déterminant du savoir

Et de 21! Les traditionnelles Journées de l'énergie reviennent, samedi prochain au siège national de la Sonatrach, pour une 21e édition, avec comme nouveau nom: Les Journées du développement humain et durable. Comme chaque année, cet événement vise à célébrer d'une façon des plus symboliques «Youm el ilm» (la Journée du savoir), par les élèves de l'Ecole polytechnique d'Alger qui animent des conférences- débats.

Le professeur émérite, Chems Eddine Chitour, qui est l'instigateur de cet événement se bat depuis 1997 pour faire de cet événement une référence nationale, comme c'est actuellement le cas. Cet ancien directeur de l'Ecole polytechnique d'Alger veut ainsi impliquer directement la jeunesse algérienne dans la réflexion sur l'avenir du pays. Cette année, l'événement tournera autour de la transition énergétique vers le développement humain durable. Cette manifestation plaidera en faveur d'un modèle énergétique à 50% durable à l'horizon 2030.

Les futurs polytechniciens feront des propositions sur le comment engager ce développement humain durable avec des gestes simples que tout le monde peut faire et qui peuvent à long terme sauver le pays et les générations futures.

«L'eau a un coût, l'électricité a un coût, le carburant a un coût, la bonne éducation a un coût. Toutes ces composantes qui font l'épanouissement de l'Algérien du futur, doivent être dimensionnées en fonction d'une consommation raisonnable, mais aussi du pouvoir d'achat du consommateur. Sans un juste prix, il n'y aura pas de transition énergétique vers le développement humain durable et différer cela ne fera que compliquer la tâche des générations futures.

Nous devons tout faire pour que l'Algérie de 2030 soit une Algérie de progrès», est-il parfaitement résumé dans la fiche de présentation de cet événement qui verra, en plus des élèves, la participation d'experts nationaux, à l'instar de Mourad Preure.

Ils viendront apporter leur touche, chacun dans son domaine respectif. Tout comme les représentants de grandes institutions du pays qui seront appelés à s'inspirer du travail titanesque effectué par le professeur Chitour et ses élèves.

Des décisions courageuses doivent être prises maintenant pour sauver l'Algérie de demain. «C'est l'ambition de cette journée de «Youm el ilm» qui peut être vue comme une somme de questionnements, mais aussi de réponses qui peuvent paraître naïves des élèves ingénieurs qui se sont emparés de cette cause qui engage leur futur», expliquent les organisateurs. «A leur façon, à partir d'un constat ils nous indiquent par différents scénarios certes, qui peuvent paraître incomplets, mais qui contiennent en eux les fondamentaux de pistes à suivre. Nous devons les écouter!», concluent-ils avec beaucoup d'espoir...