LÉGISLATIVES : AU DEUXIÈME JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE Ouyahia insiste sur la sécurité et la stabilité

Par Mohamed BOUFATAH -

le «train du développement» en Algérie doit poursuivre sa marche en dépit de la crise économique

Le RND a amorcé sa campagne électorale à partir de la wilaya d'El Tarf.

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a insisté hier à Souk Ahras, d'après l' APS, sur «la sécurité et la stabilité», qui, selon lui «constituent le fondement pour tout projet aspirant à servir le peuple et à lui assurer sa prospérité».

Lors de son meeting populaire animé à la salle Miloud-Tahri dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain, il a souligné que «la défense de l'unité, de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie signifie, pour le RND, la défense de la proclamation du 1er Novembre 1954, la défense de la Constitution et le soutien au président de la République, Abdelaziz Bouteflika».

Le responsable du RND a estimé également que «la préservation de la sécurité du pays signifie aussi se ranger au côté de l'Armée nationale populaire et tous les autres corps de sécurité». Il a en outre souligné que cet esprit de préservation de la sécurité est «puisé de la politique de Réconciliation nationale qui a forgé la cohésion et l'unité du peuple algérien».

De même, il a noté que «le programme de son parti aspire, outre la sécurité et la stabilité du pays, à améliorer la conduite des affaires du pays et à développer les performances de l'économie nationale pour sortir de la dépendance à l'égard de la rente pétrolière».

Il a aussi souligné l'importance accordée, dans ce programme, à «l'amélioration du climat des investissements et au soutien du secteur agricole et au logement». Il a, à cette occasion, appelé à «éviter l'endettement pour préserver la souveraineté nationale». Pour le secteur agricole, le RND propose l'adoption d'un programme de développement des zones montagneuses pour lutter contre l'exode rural. Il a plaidé pour la maîtrise des prix des denrées de large consommation et l'intensification du contrôle des marchés.

Il a enfin invité les citoyens à se rendre en nombre aux urnes lors des prochaines législatives. Il a considéré dimanche, depuis la localité de Boutheldja, dans la wilaya d'El Tarf, que les prochaines échéances électorales constituent «une opportunité pour consolider les acquis de l'Algérie». Il a affirmé que l'unité nationale, la stabilité et la sécurité du pays sont «des acquis à préserver, à chérir».

Le RND a amorcé sa campagne électorale à partir de «la wilaya d'El Tarf», il a, à ce propos, ajouté que l'unité nationale, la stabilité du pays et sa sécurité demeurent «les garanties de tout développement». Il a affirmé le même jour lors d'un meeting tenu à Guelma que le «train du développement» en Algérie doit poursuivre sa marche en dépit de la crise économique et du recul des recettes pétrolières. Il a présenté nombre de propositions contenues dans le programme de sa formation politique dont la révision de certaines conditions d'accès au logement social pour inclure les travailleurs aux salaires inférieurs à 70.000 DA et l'instauration d'une aide aux citoyens pour la location d'habitation.