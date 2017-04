LE PREMIER MINISTRE LANCE UN MESSAGE AUX BOYCOTTEURS "Allez vendre votre désespoir ailleurs..."

Par Notre envoyé spécial à Djelfa Walid AÎT SÎD -

le Premier ministre lors de sa visite à Djelfa

Pour abdelmalek sellal, chaque citoyen est libre de disposer ou non de son droit de voter. Néanmoins, il avertit ceux qui seront tentés «d'imposer leurs choix aux autres et leur inculquer leurs pessimisme et désespoir».

Sellal est arrivé, hier, pour une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa. Mais au second jour du début de la campagne électorale des élections législatives du 4 mai prochain, il ne pouvait s'empêcher d'évoquer cette importante joute électorale qu'il a qualifiée d'étape importante dans la construction des institutions de l'Etat. «Particulièrement, après les changements des plus importants qu'a apportés notre magnifique nouvelle Constitution», a-t-il soutenu en soulignant que cela permettra aux Algériens de choisir en toute souveraineté ses représentants tout en concrétisant la volonté collective du peuple algérien. Il a profité pour envoyer un message de «raisonnement» aux boycotteurs en affirmant que chaque citoyen est libre de disposer ou non de son droit de voter. Néanmoins, il leur a quand même lancé un message d'avertissement à peine voilé en soutenant qu'ils n'avaient pas le droit d'imposer leurs choix aux autres. «Et surtout leur inculquer votre pessimisme et désespoir», a-t-il pesté. Dans ce sens, il a appelé tout le peuple algérien d'envoyer le «4 mai prochain un message d'amour et d'espoir à leurs frères des quatre coins du pays, mais également au président de la République Abdelaziz Bouteflika, en réaffirmant l'unité du pays, sa stabilité, sa sécurité et sa souveraineté». C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il a réitéré l'engagement des hautes autorités du pays de poursuivre la politique en matière d'habitat, de santé et d'éducation. «On continuera aussi à soutenir l'investissement productif», a-t-il souligné. Le chef de l'Exécutif s'est aussi engagé au nom du président de la République, de poursuivre la numérisation et la modernisation de l'administration publique qui a facilité la vie aux citoyens. Il a aussi réaffirmé la volonté de l'Etat de rapprocher l'administration des citoyens en attestant que l'Etat n'a pas abandonné son projet de nouveau découpage administratif avec la création de nouvelles wilayas déléguées, particulièrement dans le Sud et les Hauts-Plateaux qu'il a estimés comme étant l'avenir du pays... Abdelmalek Sellal a cependant tenu à mettre en avant que ces défis, notamment celui de diversifier l'économie nationale, ne se fera pas sans l'implication de tous les Algériens. Il a ainsi réaffirmé la confiance qu'il voue au peuple en général et aux jeunes en particulier, pour construire le pays. «Notre adversaire dans cette bataille ne sont pas les prix du pétrole, mais le pessimisme et la perte de confiance...», a-t-il conclu sous l'ovation générale.



Affirmant qu'il y a une mafia des fruits et légumes

Il déclare la guerre aux spéculateurs

Une semaine après sa sortie dans la wilaya d'El Oued où il les avait mis en garde contre, le voilà qu'il récidive, à Djelfa, en les accusant carrément d'être à l'origine de l'inflation qui frappe l'économie nationale. Le Premier ministre a ainsi coupé l'herbe sous les pieds des spéculateurs en appelant à l'accélération de la réalisation des marchés de gros. «Les marchés de gros mettent un frein à l'inflation et assurent la disponibilité des fruits et légumes tout au long de l'année», a-t-il soutenu lors de la visite du projet de marché de gros des fruits et légumes à Ain Ouessara, dans cette wilaya des Hauts-Plateaux. «La commercialisation des fruits et légumes en Algérie demeure otage de l'inflation induite par la spéculation, en l'absence de marchés de gros dont le rôle est important en termes de régulation des prix des produits agricoles et de disponibilité de la production agricole tout au long de l'année», a-t-il souligné en appelant à accélérer la réalisation de ces infrastructures dont deux autres sont au programme, à Constantine et Aïn Defla. Par ailleurs, le Premier ministre a appelé à la nécessaire augmentation de la production nationale de lait, rappelant les grands projets lancés à Djelfa, Aïn Defla et Constantine pour la production de lait frais et de poudre de lait.