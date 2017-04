L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE (1) Les éléments à la base de l'économie numérique

Par Aissa HIRECHE -

L'économie numérique aura des conséquences des plus importantes pour l'humanité dans les décennies à venir

Nul ne peut encore dire ce qu'il en sera de l'économie et des activités économiques humaines dans quelques années. Une révolution s'est produite, elle n'est pas encore terminée. On sait simplement que cette révolution est due à ce qu'on appelle l'économie numérique.