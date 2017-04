LÉGISLATIVES : LES MÉDIAS ÉTRANGERS "La plupart des partis participent"

Par Abdelkrim AMARNI -

La démocratie algérienne est restée sourde aux «Printemps arabes»

Le mensuel français Afrique Asie a estimé, dans sa dernière édition, que les prochaines élections législatives de mai, vont se dérouler dans un climat politique apaisé.

Les prochaines élections législatives seront accompagnées par des garanties majeures quant à l'honnêteté du scrutin sous la supervision d'une Haute Autorité indépendante des élections, formée de magistrats et de personnalités venues de tous les domaines de la vie civile, a considéré le magazine dans son numéro d'avril.

Pour Afrique Asie, rarement dans un pays cerné par une menace propice à «l'enfermement», le processus démocratique, synonyme de dialogue et de compétition pacifique sanctionnés par les urnes, n'a été entretenu avec autant de soins qu'en Algérie, relevant que depuis 18 ans, les scrutins se sont succédé en temps et en heure sans aucune interruption, jalonnant solidement les étapes de la démocratisation du pays. Le magazine constate, que malgré les contestations et les manoeuvres subalternes parfois, la démocratie algérienne en est sortie renforcée. Elle est restée sourde aux «Printemps arabes», fabriqués de toutes pièces dans les officines étrangères, qu'elle a pu traverser sans encombre ni dommages, a-t-il expliqué, faisant remarquer que, pourtant, «l'Algérie revenait de loin». Pendant plus de dix ans, elle avait subi une offensive innommable pour l'établissement d'un prétendu «Etat islamique» à travers une exégèse délirante d'un islam accommodé à des «sauces politiques empoisonnées». Pour les élections législatives du 4 mai prochain, le mensuel a indiqué que «la quasi-totalité des partis reconnus a présenté des candidats confortant la légitimité du scrutin», soulignant que le résultat d'une politique de scolarisation massive et continue, depuis plus de 50 ans, le corps électoral s'est rajeuni, féminisé et s'est largement mu en électorat d'origine urbaine.

Le niveau culturel s'est considérablement élevé, donnant naissance à une société politique nouvelle, émergeant autour de thématiques inédites depuis l'indépendance, a encore estimé le mensuel français qui soutient que les débats sont plus sereins, malgré les menaces qui encerclent le pays à ses frontières et les manipulations venues de l'étranger, relayées sur place par quelques agitateurs déconnectés des réalités nationales. Afrique Asie a expliqué, par ailleurs, que la nouvelle donne politique est résumée dans la Constitution révisée en 2016 qui couronne les réformes engagées depuis 1999. L'objectif de cette révision constitutionnelle cruciale, menée en concertation avec les partis politiques et la société civile, adoptée le 7 février dernier par le Parlement, était «la consolidation de l'Etat de droit, l'enracinement de la démocratie et le renforcement de l'unité nationale», a-t-il précisé. Il notera que celle-ci a été marquée, entre autres, par la reconnaissance de tamazight comme langue nationale et officielle, aux côtés de l'arabe.