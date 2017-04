LA BARAKA

Par Abdelkrim TAZAROUTE -

La campagne électorale des élections législatives du 4 mai prochain a bel et bien débuté, timidement souligne la presse nationale, mais elle a le mérite de commencer dans une ambiance empreinte de calme. Chaque parti a choisi une ville pour entamer sa course aux voix et chaque patron de formation politique a justifié ce choix dans la tradition. Le FLN par exemple a choisi Khenchela, parce que c'est une ville qui a tant donné de martyrs à la révolution, c'est une région connue pour son militantisme et son patriotisme. Le SG du FLN dira la même chose quand il sera dans la région de la Wilaya 3 historique. Le TAJ de Amar Ghoul, lui, se distingue avec le choix de Tiaret pour le début de cette campagne électorale en évoquant la baraka de cette ville. TAJ compte donc beaucoup sur la baraka et sur sa liste à 100% composée de femmes candidates. La nouvelle est réjouissante et il ne reste qu'à voir et entendre ces militantes de TAJ à la télévision pour connaître les chances du parti de Amar Ghoul.

La baraka entre en jeu, il faut admettre que cette fameuse bénédiction n'a pas fonctionné quand Amar Ghoul avait les portefeuilles du tourisme et des travaux publics. Des projets qui traînent des surcoûts, de la corruption et au final un scandale du siècle qui fera longtemps date.

Le paysage politique connaîtra un changement et chaque parti ambitionne qu'il soit en sa faveur. Si les formations politiques dites de grosses cylindrées sont confiantes de figurer au haut de l'affiche et de rafler la mise, d'autres partis sont en mode souhait. Le MPA de Amara Benyounès estime qu'il est temps de faire mieux que lors des dernières élections locales et de figurer en troisième position. Sa recette: la stabilité et la sécurité du pays et une option économique libérale estimant que le socialisme n'a mené qu'à des échecs. A l'adresse des partisans du boycott, il lancera cette formule pour le moins assez cocasse. «O.-K., on boycotte le 4 mai que ferons-nous les 5 et 6 mai?»

Moussa Touati reconnaît que le FNA n'est pas dans les meilleures conditions pour ces élections, mais ne désespère pas pour autant. Il appelle au vote massif, appel qui au demeurant demeure le dénominateur commun des partis en lice pour le 4 mai prochain.

Curieusement, Louisa Hanoune est restée plutôt timide en ce début de campagne électorale et ce n'est pas dans ses habitudes. Que se passe-t-il donc au Parti des travailleurs? Une autre stratégie mise en place peut-être pour surprendre ses concurrents? La SG du PT a beaucoup d'admirateurs et admiratrices. Connue pour son franc-parler, Louisa Hanoune créera certainement la surprise. Les partis de la mouvance islamiste, ceux qui avancent seuls et ceux qui partent en alliance reprennent les mêmes discours populistes et les mêmes menaces en cas de désillusion aux élections. La fraude.

Le RCD et le plus vieux parti de l'opposition se veulent aussi timides en ce début de campagne électorale, on ne sait pour quelle raison, bien que eux aussi ne ratent pas une occasion pour souligner leur crainte de voir la machine de la fraude fonctionner comme au bon vieux temps. Amara Benyounès dit ne rien comprendre aux partis politique qui parlent de fraude, c'est illogique estime-t-il à moins que ces partis en question n'aient pas de militants nécessaires pour la surveillance des élections. Car, dit-il, convaincu: comment la fraude peut-elle fonctionner alors que chaque parti avec un militant dans chaque bureau de vote peut vérifier à chaque instant les urnes?

Allez, l'heure est à la campagne électorale!