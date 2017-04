RECRUTEMENT DANS L'ÉDUCATION À BOUIRA 591 enseignants repêchés

Par Abdenour MERZOUK -

A l'instar des autres wilayas du pays et suite à la décision du ministère de l'Education nationale de pourvoir les postes vacants ou susceptibles d'être libérés après le départ à la retraite, la direction de l'éducation a engagé les procédures édictées par l'instruction ministérielle. Ainsi et depuis dimanche la liste des postulants reçus sur les listes d'attente et classés depuis le numéro 433 jusqu'au candidat classé 1023 sont invités à remplir l'engagement de rejoindre le poste d'affectation. La liste a été diffusée sur le site de la direction de l'éducation. Il s'agit principalement des enseignants de langue arabe pour le cycle primaire où 591 postes ont été dégagés. Un fait nouveau est à signaler puisque pour une fois, les nouveaux futurs enseignants ont été reçus dans d'excellentes conditions comme l'attesteront les concernés. La direction a installé une commission au niveau du centre régional d'alphabétisation où sont remis les imprimés à légaliser et à déposer.

Le même jour, la plate-forme numérique du ministère a été ouverte à ces candidats qui devront renouveler leurs inscriptions respectives entre le 7 et le 17 du mois en cours, en attendant la liste nationale d'attente dont le délai d'inscription est fixé entre le 18 et le 28 de ce mois d'avril. Il est utile de préciser que pour le palier primaire, la direction ne recourra pas à la liste nationale puisque le nombre de reçus en réserve dépasse le nombre de postes vacants.

Pour le cycle moyen, où 133 postes de travail en qualité d'enseignants d'arabe sont disponibles, l'ensemble des reçus sur la liste d'attente seront repris. La wilaya de Bouira, faut-il le préciser, n'a pas été concernée par le concours pour le recrutement des professeurs du secondaire et par conséquent il n'y a aucune liste d'attente et la totalité des postes disponibles seront ouverts à un concours dont la date n'a pas encore été fixée.

De source proche du ministère, les nouveaux enseignants suivront une formation dès les prochaines vacances scolaires pour être prêts dès le mois de septembre prochain.