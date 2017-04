LE PSORIASIS ET L'OSTÉOPOROSE AFFECTENT DE NOMBREUSES PERSONNES Les médecins insistent sur les nouveaux soins

Par Ali TIRICHINE -

L'ostéoporose et le psoriasis sont des affections qui continuent de susciter le débat pour proposer de meilleurs traitements aux patients.

La destruction de la structure osseuse entraîne une fragilisation vis-à-vis du risque de fractures, surtout les fractures de la hanche, du rachis et du poignet qui sont les plus fréquentes. Ce processus est un phénomène physiologique lié au vieillissement qui est, dans l'ostéoporose, exagéré par différents facteurs extrinsèques et intrinsèques (par exemple, un déficit en estrogène lors de la ménopause, une carence en calcium et vitamine D).

Les recommandations internationales et prises en charge de l'ostéoporose en pratique médicale, le ratio calcique et statut de la vitamine D chez les femmes ménopausées en Algérie et la mise à jour sur le rapport bénéfice risque de la supplémentation combinée calcium vitamine D, seront au centre de l'intérêt de la rencontre organisée par le laboratoire Innotech international. Placée sous le thème de «calcium-vitamine D: le socle de la prise en charge de l'ostéoporose», cette journée scientifique est le résultat de l'interaction continue avec les praticiens algériens qui a permis de passer en revue tous les aspects liés à cette affection qu'est l'ostéoporose. C'est ainsi que la professeur Samira Lehtihet du service de rhumatologie de l'EHS de Douéra a présenté une étude qui a révélé l'ampleur de l'insuffisance en vitamine D et la faible ration calcique de l'ensemble de la population des femmes ménopausées âgées de 45 ans et plus. Elle fera remarquer que dans une région d'Alger, l'étude a fait ressortir une insuffisance en vitamine D dans 85,2% des cas. La plupart du temps, l'ostéoporose apparaît chez les personnes âgées de 65 ans et plus, mais elle peut survenir plus tôt. Elle touche environ 40% des femmes à partir de 50 ans liée essentiellement aux effets de la ménopause, selon les spécialistes. «L'ostéoporose et les fractures dont elle est la cause constituent un problème majeur de santé publique en raison de la morbidité, des incapacités, de la détérioration de la qualité de vie et de la mortalité qui en résultent», affirment les spécialistes. De son côté, la professeur Fella Hanni, du service de rhumatologie du CHU de Bab El Oued a évoqué les dernières recommandations internationales de la prise en charge de l'ostéoporose et leurs aspects pratiques en Algérie. Ce symposium est organisé à l'occasion de la production d'un médicament au niveau du site industriel de Constantine: Ideos est indiqué dans la correction des carences combinées calcium-vitamine D. D'autres maladies touchent de nombreux Algériens dont le psoriasis affectant 900.000 personnes avec des conséquences visibles et psychologiques importantes.