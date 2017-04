CHEIKHA HIND AL KASSIMI L'A DÉCLARÉ HIER À ALGER "Le tourisme est une priorité pour nous"

Par Amar INGRACHEN -

Une délégation patronale émiratie invitée par Saïda Neghza, a rencontré Bouchouareb et a effectué des visites de terrain de plusieurs régions.

A l'issue d'une rencontre qu'elle a tenue avec le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, en compagnie de son homologue algérienne Saïda Neghza, la patronne des patrons emiratis et néanmoins présidente de BPW Emirates Club and BPW Middle East, Cheikha Hind Al Kassimi a déclaré que ses échanges avec les responsables politiques et les chefs d'entreprise algériens sont très positifs et fructueux. «C'est la première fois qu'une délégation d'hommes et de femmes d'affaires émiratis se rend en Algérie. Nous avons découvert un grand pays, riche, ouvert, beau, qui offre d'énormes potentialités d'investissements. Nous avons également rencontré des responsables politiques et des chefs d'entreprise très coopératifs et désireux d'aller de l'avant. Nous allons oeuvrer du mieux que l'on puisse afin de donner corps à cette volonté commune de travailler ensemble», a-t-elle indiqué en saluant particulièrement la disponibilité et le volontarisme de Abdessalem Bouchouareb qui lui a réservé un accueil très chaleureux. «Nous remercions le ministre de l'Industrie Abdessalem Bouchouareb qui nous a très bien reçus. Nous avons discuté sur les différentes opportunités d'investissement en Algérie et il s'est engagé à nous faciliter la tâche et nous accompagner sur le terrain. Nous allons dégager des pistes concrètes de partenariat très prochainement», a-t-elle fait savoir dans ce sens. Interrogé sur les projets qui lui tiennent à coeur et qui représenteraient une priorité pour elle, elle a déclaré que «pour lheure, les deux secteurs dans lesquels des opportunités d'investissement immédiates se présentent sont le tourisme et l'agriculture». «Nous avons visité quelques sites et nous sommes en train d'étudier des possibilités concrètes d'installation de quelques projets touristiques et agricoles en Algérie», a-t-elle précisé non sans saluer le concours de la présidente de la Cgea grâce à qui de telles opportunités lui ont été possibles.

Pour rappel, sur invitation de Saïda Neghza, présidente de la Cgea, Cheikha Hind Abdelaziz Al Kassimi effectue une visite de travail de trois jours en Algérie, à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires, dans le cadre d'un partenariat qu'elle a signé en 2015 avec la partie algérienne: la Cgea. Une rencontre de travail et de concertation a été organisée dans la journée de lundi à l'hôtel Sheraton à Alger entre les deux parties. Lors de cette rencontre, bien des perspectives de coopération et d'investissement ont été discutées et un agenda s'étalant dans le temps a été établi en vue de faire visiter à la délégation émiratie des sites susceptibles d'accueillir des projets d'investissement mixtes, notamment dans le domaine du tourisme. Mais pas seulement, car les opérateurs émiratis s'intéressent aussi à l'industrie. Et le processus d'industrialisation en cours en Algérie les intéresse à plus d'un titre.