ILS RÉCLAMENT LA GÉNÉRALISATION DE L'INSTRUCTION DU MINISTRE Les gérants d'auto-écoles menacent de débrayer

Par Mohamed BOUFATAH -

la majorité des propriétaires d'auto-écoles ne possède pas le niveau d'instruction requis

Les gérants d'auto-écoles accordent à leur tutelle un délai d'une semaine avant d'entamer une grève nationale.

L'Organisation nationale des auto-écoles a sollicité le ministère des Transports en vue d'intervenir en urgence pour régler le problème lié à la formation des gérants d'auto-écoles pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle pour enseigner la conduite des poids lourds. Les gérants d'auto-écoles accordent à leur tutelle un délai d'une semaine avant d'entamer une grève nationale. Les gérants des auto-écoles, affiliés à l'Onae), dénoncent la politique de deux poids, deux mesures du département de Boudjema Talai dans l'application de l'instruction exigeant un niveau d'instruction de 3e année secondaire, pour obtenir un certificat professionnel concernant le poids lourd. Selon ces derniers, un nombre important de gérants d'auto-écoles issus des wilayas du sud du pays ont été exemptés de cette condition. Cette situation a suscité colère et indignation parmi les gérants des auto-écoles. Les contestataires ont, à travers une lettre envoyée au ministère des Transports et l'ensemble des directions du transport de wilayas, exhorté le ministre de prendre des mesures nécessaires pour résoudre ce problème de la formation des gérants d'auto-écoles, étant donné que l'instruction du ministre fait obligation aux propriétaires de ces écoles un niveau de terminale pour accéder à la formation en vue d'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique pour dispenser la conduite des poids lourds. Toutefois, si la majorité des propriétaires d'auto-écoles ne possède pas le niveau d'instruction requis (3e année secondaire) pour pouvoir se présenter et bénéficier de cette formation, en revanche, la plupart d'entre eux disposent d'un niveau d'instruction de 4e année moyenne et d'une expérience de plus de 10 ans. D'après les protestataires, ces derniers se heurtent uniquement à la problématique liée à leur faible niveau d'instruction, tandis qu'ils remplissent toutes les autres conditions. Sous prétexte de leur faible niveau scolaire, de nombreux gérants ont vu leur dossier de candidature rejeté par la direction des transports de wilaya, a indiqué le président de l' Onae, Zineddine Aoudia. D'autre parts, les dossiers des gérants d'auto-écoles du Sud à l'image de ceux de Oued Souf ont été acceptés dans les mêmes conditions. Le centre de formation de Batna a été instruit aux fins d'exempter les propriétaires issus de ladite wilaya de l'obligation d'avoir un niveau de 3e année secondaire et de retenir leur dossier au titre de leur expérience. En effet, ces derniers ont pu participer au concours qui s'est déroulé le 10 avril dernier à l'Ecole nationale d'application des techniques de transports terrestres de Batna, indique-t-on. Cette exception a suscité la colère des gérants d'auto-écoles des autres wilayas, qui réclament de généraliser cette instruction sur le territoire national, selon le président de l' Onae.