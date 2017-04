UN HOMMAGE LUI SERA RENDU AUJOURD'HUI AU CIMETIÈRE D'EL ALIA Il y a cinq ans nous quittait le Président Ahmed Ben Bella

Un hommage sera rendu au premier Président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, lors d'une cérémonie de recueillement qui aura lieu demain 13 avril à 11h, au carré des Martyrs à El Alia, à l'occasion du 5ème anniversaire de sa mort, en présence des membres de sa famille, ses proches, des moudjahidine, des diplomates ainsi que plusieurs de ceux qui l'ont accompagné et connu le parcours de cet homme, avant de devenir un «symbole de la résistance de la Révolution algérienne». L'occasion de rappeler son «grand apport à la guerre de libération» et sa «contribution à l'édification de l'Algérie». Ses qualités humaines qui ont fait de lui l'exemple vivant de l'inflexible combattant, du moudjahid farouche et du responsable qui n'hésite pas à sacrifier ce qu'il a de plus précieux pour le bonheur de son peuple, sans oublier son parcours «jalonné de hauts faits et de sacrifices». Adolescent, il intègre les rangs du PPA et ensuite du PPA/MTLD et de l'OS, dont il assumera la direction. Membre fondateur du glorieux FLN, il s'engage corps et âme dans la guerre de Libération nationale. Son amour à sa famille et à son pays, son soutien absolu, sa contribution spontanée à l'oeuvre libératrice de tous les peuples opprimés à travers le monde, et son grand humanisme, émanent de sa conviction que l'Homme a vocation à vivre dans la paix et la quiétude. Une telle profession de foi démontre la grandeur d'âme de ce Géant, qui a affronté avec stoïcisme les injustices et autres vilénies qu'il subira: «Si j'ai commis des erreurs, j'ai suffisamment expié. Si je suis victime, je pardonne», disait-il, en ne manifestant ni rancoeur ni amertume et qui laisse par ailleurs le souvenir impérissable de l'époux aimant, du nationaliste intègre, du combattant engagé et du dirigeant charismatique qui a consacré sa vie à sa patrie, l'Algérie, à l'Afrique et à toutes les causes justes de par le monde.

Repose en paix Si Ahmed.