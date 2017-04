UNE ENSEIGNE INTERNATIONALE D'AMEUBLEMENT «DESIGN» S'INSTALLE À ALGER "Habitat" collaborera avec les artisans algériens

Par Abdelkrim AMARNI -

D'autres magasins seront prochainement ouverts à Oran, Sétif et Constantine.

«Habitat», tout comme habitation, telle est la nouvelle enseigne de vente de produits d'ameublement «design» qui a été inaugurée hier en grande pompe à Alger (Dély Ibrahim). Y sont proposés des tables et bureaux, des meubles de rangement, chaises, bancs et tabourets, meubles de chambres d'enfant ainsi que de petits «espaces» de canapés et fauteuils-meubles. Les produits et articles proposés sont exposés dans un espace de 700 mètres carrés étalé sur trois étages. Ils sont confectionnés de matériaux nobles comme le bois, le verre, la terre, la pierre...et épousent des formes «futuristes» qui s'accommodent plaisamment avec le design actuel. Ils sauront surprendre, pour le moins, l'éventuel acheteur amateur de design et de luxe. Si les prix n'étaient pas affichés pour cette «première», il est évident de comprendre que les articles proposés sont destinés à tout le moins à une clientèle aisée et «in» de par les formes «high», les matériaux usités, les couleurs subjectives et le standing que suggèrent de telles collections qui respirent toutes le futur design. Dix-huit répliques du magasin d'Alger seront ouvertes bientôt à Oran, Sétif et Constantine, a indiqué le DG de l'enseigne algéroise, Vincent Des Tailleur, qui a précisé que «Habitat» ouvrira deux autres antennes dans les pays du Maghreb, l'une le 1er septembre à Casablanca et l'autre en fin 2018 à Tunis. L'essentiel pour l'Algérie est que, selon le DG Sir Terence Conrad, fondateur en 1964 de «Habitat», à Londres, «un étroit partenariat est envisagé avec le savoir- faire et le talent des artistes traditionnels algériens pour mettre en avant la production locale». Ce jeune designer visionnaire, créateur de l'enseigne a été anobli en 1984 par la reine Elisabeth II. Il suggère dans un slogan «L'utile peut être agréable, le beau accessible.» La fondation aura lancé à fin 2018, son 88ème magasin à travers le monde. «Habitat» a fêté son 50e anniversaire en 2014. Elle s'est installée en 2015 en Chine, Thaïlande, Bangkok, Manille et Singapour. Deux collections par an seront présentées à Alger simultanément avec Paris, Berlin et autres métropoles européennes.

Le logo de «Habitat» est représenté par un coeur lové dans une maison.