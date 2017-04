CNAS DE BOUIRA Des attentes inutiles

Par Abdenour MERZOUK -

En supprimant le guichet du tiers payant de l'agence Cnas du chef-lieu de wilaya, bon nombre d'assurés se sont retrouvés obligés d'attendre plusieurs minutes juste pour mettre à jour leurs cartes Chifa. Par le passé, cette opération, qui chronomètre en main dure moins de 60 secondes se faisait au niveau du guichet 1 exclusivement réservé à cette opération. Suite à une instruction donnée par la direction générale, selon un cadre, les assurés doivent désormais prendre un ticket et attendre que se libère un des quatre guichets en charge de toute opération avec l'organisme. Ce«chamboulement» vise à répartir équitablement la charge de travail entre les employés. Même si l'opération n'est qu'à sa phase d'essai, selon les propos du directeur, elle montre déjà des lacunes. La première remarque qui vient à l'esprit dès qu'on accède au service est le nombre de personnes qui attendent de passer à l'un des cinq guichets ouverts. Pour attirer l'attention des responsables, le directeur de l'antenne centrale de Bouira nous a reçus. Selon ce responsable, son département s'attelle ces derniers jours à mettre en place un dispositif mixte avec les organismes publics et principalement l'Education nationale qui compte le plus d'assurés. Les deux directions envisagent d'automatiser la mise à jour des cartes au début de chaque année et éviter ainsi aux assurés cette ATS que délivrent les gestionnaires et qui est chaque fois exigée par la Cnas. En attendant et tout en mettant en place l'idée du guichet unique, il est peut-être utile de garder celui du tiers payant et éviter des attentes à des assurés qui parfois désertent leur poste de travail pour juste mettre à jour leurs cartes.