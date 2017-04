LÉGISLATIVES : POURSUITE DE LA CAMPAGNE Ould Abbès veut ratisser large

Par Mohamed BOUFATAH -

Le responsable du vieux parti

Le patron du FLN a déclaré au troisième jour de la campagne à Bouira que «le FLN qui n'a même pas besoin de faire la campagne électorale est en mesure de rafler tous les sièges». «Notre programme est inspiré de celui du président de la République», a-t-il ajouté.

Le responsable du FLN a également appelé le peuple à un vote massif. Il continue de faire l'éloge, également, du programme et de la politique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur de la paix et la stabilité. Dans un meeting animé à Bouira, il a réitéré «l'engagement» de son parti à poursuivre la défense des acquis sociaux, à l'instar de la gratuité de l'enseignement et de la santé et le soutien aux produits alimentaires de base.

Il a affirmé que le FLN défend toutes les couches de la société, notamment laborieuses. Il a abordé dans son intervention le programme de son parti, puisé de celui du président de République, invitant les citoyens à sortir en masse le 4 mai prochain, afin de voter pour les listes du FLN, qu'il a qualifié de «colonne vertébrale de l'Etat algérien». Evoquant les préoccupations locales, il s'est engagé auprès des citoyens de Bouira à ce qu'aucun projet susceptible d'améliorer leur cadre de vie ne soit gelé, en plus d'affecter un quota supplémentaire de logements de type rural, qui s'ajoutera aux autres unités de même type déjà réalisées dans la wilaya. Lors d'un second meeting dans la wilaya de Boumerdès, il a indiqué que le parti du FLN s'est efforcé de faire figurer dans ses listes de candidats le maximum de jeunes et de diplômés. Il a assuré, d'autre part, que sa formation travaillera à l'éradication définitive des logements en préfabriqué installés au lendemain du séisme de 2003 et à résoudre le problème du foncier destiné à l'investissement. Il a précisé également que les élections législatives se tiennent cette fois-ci dans un contexte marqué par l'amendement de la Constitution et toutes les nouvelles dispositions introduites et qui touchent les différents secteurs du développement et par la composante des listes en lice qui comptent un nombre important de diplômés universitaires et de la classe ouvrière. «Nous avons tenté autant que possible, d'appuyer la liste des candidats du parti FLN aux législatives avec des éléments jeunes et diplômés malgré la difficulté de choisir 462 noms sur un total de 6294 dossiers déposés conformément aux critères établis», a-t-il poursuivi. Il s'est engagé devant les militants du parti et les habitants de la wilaya à «éliminer avant fin 2017, 12.000 chalets ayant hébergé les sinistrés au lendemain du séisme de 2003 et à résoudre le problème du foncier destiné à l'investissement qui se pose au niveau de la wilaya, à travers l'appui à la création de zones d'activités à l'instar de ce qui a été réalisé dans la région de Larbatache».