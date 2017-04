AVEC PLUS DE 100 MILLIARDS DE DOLLARS DE RÉSERVES DE CHANGES L'Algérie brave la crise

Par Nadia BENAKLI -

la banque d'algérie

Le gouverneur de la Banque d'Algérie s'est contenté de dire que les réserves de changes n'ont pas baissé au- dessous de 100 milliards sans pour autant communiquer le montant exact.

Ce n'est pas la panique. Le gouvernement peut souffler. Les réserves de changes sont toujours au- dessus de 100 milliards de dollars. C'est ce qu'a déclaré hier le gouverneur de la Banque d'Algérie Mohamed Loukal, lors de la présentation du rapport de conjoncture économique et monétaire du pays devant les membres du Conseil de la Nation. «Depuis la fin février 2017 et jusqu'à présent les réserves de changes sont toujours supérieures à 100 milliards de dollars», a-t-il dit en guise d'assurance. Ce matelas financier permet au gouvernement de poursuivre tranquillement la réalisation des grands projets et le financement de sa politique. L'hôte des sénateurs a rappelé que ces réserves étaient de 144,13 milliards de dollars (mds usd) à fin 2015 et de 178,94 mds usd à fin 2014. En septembre dernier le même responsable a déclaré à l'APN que les réserves de changes étaient estimées à 121 milliards de dollars en septembre dernier contre 129 milliards en juin 2016. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal avait indiqué que les réserves de changes du pays devaient atteindre les 114 mds USD à fin 2016. Avec la chute des prix du pétrole, les réserves de changes de l'Algérie sont constamment en baisse. Certes, celles-ci dépassent toujours la barre des 100 milliards, mais elles ont certainement baissé en dessous de 114 milliards de dollars.

Le gouverneur de la Banque d'Algérie n'a pas voulu communiquer le chiffre exact pour ne pas affoler l'opinion publique en ces temps de campagne électorale. Le gouvernement multiplie des dispositions ces derniers mois pour restreindre au maximum les dépenses et le transfert des devises.

Le système des quotas appliqué sur l'importation des différents produits vise essentiellement à préserver ce matelas en devises qui reste la seule garantie pour le gouvernement après l'épuisement du Fonds de régulation des recettes (FRR). Concernant la croissance économique, le gouverneur de la Banque d'Algérie a indiqué que le taux a atteint 4% fin 2016 contre 3,8% en, 2015. Cette évolution est le résultat des politiques d'encouragement à l'investissement et la création d'emploi.

Il y a lieu de rappeler que dans son rapport semestriel, la Banque mondiale avait tablé sur un taux de croissance de 4% pour l'Algérie en 2017. Selon Loukal, le rythme de croissance des financements destinés à l'économie se poursuit, et ce, malgré l'évolution monétaire et financière qui n'est pas convenable. Les crédits octroyés aux grandes entreprises ont connu une augmentation sensible avec 19,43% en 2016 contre 18,95% en 2015. Cependant, le gouverneur de la Banque d'Algérie a mis en garde contre le non-respect des délais de réalisation des grands projets qui risquent de poser des problèmes de financement. Les intervenants ont mis l'accent sur le marché parallèle qui prend des proportions alarmantes et constitue une saignée pour l'écnomie nationale ainsi que la dévaluation du dinar. «On ne peut pas discuter de la conjoncture économique sans citer la dévaluation de la monnaie nationale»,a affirmé le sénateur Tamartadaza Moussa en précisant que cette dévaluation continue à encourager l'importation. Selon lui, il est temps de trouver des mécanismes pour assainir le marché de la devise et le marché parallèle qui menace l'équilibre économique du pays.

De son côté, le sénateur du RND, Réda Oussehala a soutenu que l'absence d'utilisation du chèque dans les transactions, remplacé toujours par la «chkara», démontre l'inefficacité des dispositions prises par les autorités pour lutter contre le marché parallèle. Enfin, dans son discours, Bensalah a invité le gouverneur de la banque à communiquer sur la situation économique du pays et informer les Algériens pour qu'ils ne soient pas manipulés par certaines parties en ces temps de campagne électorale.