VOYAGE DANS UN ENVIRONNEMENT ASEPTISÉ Ifri dévoile son process

Par Arezki SLIMANI -

Une unité de fabrication de jus

Toute une famille réunie pour un événement exceptionnel. Le groupe Ifri présentait ses nouvelles lignes de production aseptiques pour des produits sans conservateurs, sans arômes artificiels et sans colorants artificiels. Cela s'est passé mardi dernier dans une ambiance qui n'a de valeur que celle d'une volonté de familiariser un concept nouveau et mondialement reconnu.

Le géant des boissons, Ifri a ouvert ses portes aux médias algériens et leur fait découvrir ses infrastructures et ses process innovants de fabrication des différentes boissons, jus de fruits, boissons aux jus de fruits, boissons lactées au jus, boissons isotoniques pour le sport, et sodas. Abdenour, Moumen, Kaci, toute une famille était là pour expliquer avec ses collaborateurs tout le changement radical opéré dans son mode de fabrication, bannissant tout additif artificiel dans ses process pour une production de boissons sans conservateurs, sans arômes ni colorants artificiels. Cela a débuté depuis cinq ans. Ifri veille à la naturalité des ingrédients utilisés et opte pour l'utilisation d'arômes et colorants naturels, obtenus à partir de matières d'origines végétales et donc non artificielles. Ceci sur fond d'un important investissement dans de nouvelles lignes aseptiques de toute dernière génération. Un concept unique en Algérie.

Soucieuse de la santé et du bien-être de ses consommateurs, Ifri a investi dans les productions aseptiques, les plus perfectionnées au monde à haute cadence de conditionnement de boissons. Une toute nouvelle usine dotée d'équipements de production aseptiques. Une technologie de pointe. Bâtie sur un terrain de 20 ha, l'usine Ifri est dotée des dernières technologies dans le domaine des boissons, totalement équipée par les géants Krones (Allemagne), Sidel (France), les deux références mondiales dans l'embouteillage PET et Verre et Husky (Canada) référence mondiale dans l'injection PET.

L'usine d'Akbou, qui nous a été présentée, dispose de trois lignes aseptiques entièrement automatisées, produisant 500 millions d'unités annuellement avec une moyenne de 2 millions de bouteilles/jour. Pour garantir la qualité de ses produits et éviter toute contamination par les microorganismes, «aucun contact humain n'est autorisé sur les lignes de production. Dans les trois salles blanches dont dispose l'usine, les préformes sont introduites, puis stérilisées et soufflées pour prendre les formes des différentes bouteilles des produits Ifri», indique Kaci l'un des héritiers de celui, qui en 1986 partait avec une petite fabrique de limonade. Lors de la visite, les boissons pasteurisées sont introduites dans leurs contenants, bouchées hermétiquement, ce, dans un environnement aseptique.



Le process est simple

L'usine est dotée d'un laboratoire d'autocontrôle qui veille à la qualité des produits en effectuant tous types d'analyses physicochimiques et microbiologiques. Plus de 800 analyses sont effectuées chaque jour sur 200 échantillons.

Le procédé aseptique, comme l'expliquent nos guides, «évite toute contamination via l'air, l'emballage ou le matériel par des micro- organismes d'altération (levures et moisissures) ou des pathogènes». Cela consiste à remplir un produit pasteurisé dans un emballage stérile et sous environnement stérile. Puis vient le remplissage aseptique, qui permet le conditionnement à froid de bouteilles en PET et garantit ainsi une sécurité optimale, le respect total de la qualité des produits sensibles à durée de vie étendue même lorsqu'ils sont stockés à température ambiante, et enfin la préservation des qualités organoleptiques des boissons. Les préformes en PET sont livrées dans des box en plastique. Après avoir été déversées dans la trémie, les préformes sont acheminées en vrac puis se présentent alignées, sur un rail de glissement, et exposées à des lampes UV. Elles subissent ensuite une ionisation puis un dépoussiérage et une décontamination avec un désinfectant.

Les préformes subissent un présoufflage et un soufflage avec de l'air stérile filtré. De la table de transfert, les bouteilles sont transportées par un système de pinces de transfert par le col vers une zone sur-pressurisée avec de l'air stérile pour remplissage débimétrique. «Le produit à conditionner subit un traitement thermique, une technologie la plus utilisée pour assurer une durée de vie prolongée des produits transformés», juge notre guide.

Le produit ainsi pasteurisé est transféré dans un tank aseptique qui est un récipient sous pression. Alimenté à partir d'une cuve stérile en amont, le produit se déverse par gravité dans la cuve de la remplisseuse. Le volume introduit dans les bouteilles est mesuré grâce à un débitmètre électromagnétique situé au-dessus de chaque bec de dosage.

Grâce au système de contrôle automatique, chaque bouteille passe à travers un contrôle de qualité immédiatement après sa sortie de la remplisseuse.

Les bouteilles pleines sont alors acheminées vers l'étiqueteuse pour étiquetage, marquage et datage où notamment les renseignements concernant la traçabilité de chaque bouteille sont imprimés conformément aux exigences normatives.

L'usine Ifri, située dans la zone d'activité de Taharacht, se répartit sur une superficie de 201.000 m2 dont 95.000 bâtie. Elle compte 1200 employés dont 271 personnes sur le site et produit 2.000.000 de bouteilles/jour. Ifri est une marque d'eau minérale naturelle et de

boissons diverses appartenant au «Groupe» Ibrahim et fils.

Leader du marché d'eau minérale naturelle en Algérie, elle a été créée en 1986 à Ifri-Ouzellaguen - Béjaïa. Ifri reste pionnier dans l'utilisation du polyéthylène téréphtalate (PET) en Algérie. Il a inauguré sa première unité d'embouteillage PET le 20 juillet 1996. 48 millions d'unités ont été commercialisées en 1999 puis 252 millions en 2004 avant de franchir le cap des 500 millions d'unités pour les deux emballages PET et verre en 2009.

En 2016, près d'un milliard de bouteilles (eaux minérales naturelles et boissons sucrées) ont été mises sur le marché par le groupe Ifri. Sa gamme de produits est riche de près de 90 articles (pour les deux sites) qui vont de l'eau minérale naturelle non gazeuse, à l'eau minérale naturelle gazéifiée, en passant par les sodas, boissons isotoniques pour le sport/ énergétiques, boissons fruitées, boissons fruitées lactées et jus de fruits.



Une solide réputation

Dès son arrivée sur le secteur de l'embouteillage en Algérie, Ifri a rapidement acquis une solide réputation grâce à ses stratégies de conditionnement innovantes et ses produits haut de gamme. La société est aujourd'hui idéalement positionnée pour continuer à répondre aux besoins de ses consommateurs sur le marché national et à l'export en termes de conditionnements fonctionnels et hygiéniques.

Après avoir couvert les besoins du marché national, Ifri s'est lancé dans la conquête du marché international, en exportant désormais ses produits vers: la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, la Tunisie, la Libye, le Soudan, le Mali, le Niger et les Emirats arabes unis avec les eaux minérales naturelles et gazéifiées les boissons fruitées, les jus à 100% (sans sucre ajouté) et fruitées au lait, les sodas les boissons isotoniques pour le sport sous la marque Azro, formulées spécialement pour reconstituer les besoins en sels minéraux et en énergie.

En matière de qualité et sécurité, Ifri est certifiée IS0 9001 et ISO 22000.