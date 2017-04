LÉGISLATIVES : UNITÉ, PAIX ET STABILITÉ Le triptyque de Ouyahia

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général du RND

Au quatrième jour de la campagne électorale, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, à partir de la Maison de la culture de Batna, a plaidé pour la préservation de l'unité et la stabilité du pays, mettant en valeur les programmes économiques consentis par l'Etat dans les dernières années. Il a réitéré son soutien au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que pour le décollage économique, la réduction de la dépendance à l'égard des hydrocarbures et la défense des intérêts nationaux. Il a plaidé en faveur de la préservation de l'unité, de la paix et de la stabilité de l'Algérie. Dans un meeting tenu à la Maison de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa, Ouyahia a estimé que «tous les programmes de développement engagés, y compris ceux ayant nécessité de gros investissements de l'Etat seront vains et inefficaces sans qu'il y ait paix, stabilité et unité du peuple». Lorsque, a assuré Ouyahia, nous affirmons notre engagement à militer pour la préservation de l'unité, de la paix et de la stabilité, nous réitérons dans le même temps notre attachement à la proclamation de la grande révolution de Novembre ainsi que notre respect pour la Constitution, les lois de la République et la personne du président de la République».

Au RND, nous appuyons le président de la République, le frère Abdelaziz Bouteflika qui constitue le symbole de l'unité et de la souveraineté nationales», a-t-il ajouté. Tout en rappelant la situation vécue par le pays durant les années 1990 et celle que connaissent aujourd'hui certains pays arabes, il a considéré que «la préservation de l'unité de l'Algérie incombe à tout le peuple algérien et non pas seulement aux institutions». Il a ainsi insisté sur «le soutien impératif à apporter à l'Armée nationale populaire, la Gendarmerie nationale, la police et tous les services de sécurité qui veillent à protéger l'intégrité du territoire national».Il a également évoqué les principaux axes du programme de son parti. Ouyahia a appelé à la fin de son discours à choisir, le jour du scrutin, les candidats de son parti porteur d'un programme intégré qui propose des solutions pour les questions posées et oeuvre en faveur de la prospérité du pays et du citoyen. Il a indiqué dans son meeting tenu mardi à Biskra que la politique sociale du RND propose, pour relever le pouvoir d'achat des citoyens, le recensement des diverses catégories et le soutien du pouvoir d'achat des ménages à faibles revenus, notamment pour l'accès aux produits de large consommation «sans que cela ne bénéficie aux salaires élevés». En matière de logement, le SG du RND a évoqué la possibilité d'un soutien public à la location auprès de privés, le renforcement du programme de logements ruraux et le relèvement de 24.000 à 70.000 DA du plafond des salaires exigés pour bénéficier d'un logement social.