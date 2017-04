HAMID GRINE AU CENTRE D'ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL "Donner les mêmes chances à tous les candidats"

Il s'est dit «satisfait» des conditions de travail et des moyens humains et techniques dégagés.

Le ministre de la Communication, Hamid Grine qui a effectué avant-hier, une tournée au centre d'enregistrement audiovisuel à Club des pins (Alger) et aux sièges de la Télévision et la Radio nationales, s'est dit «satisfait» des conditions de travail et des moyens humains et techniques dégagés par ces institutions dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai 2017.

M.Grine a entamé sa tournée en se rendant au centre d'enregistrement de l'émission «Expression directe», consacrée aux candidats pour s'exprimer et expliquer leurs objectifs et le programme du parti qu'ils représentent. Sur place le ministre a eu à discuter avec des candidats qui s'apprêtaient à effectuer l'enregistrement de leurs interventions dans le cadre de l'émission «Expression directe», lesquels ont exprimé leur «satisfaction» quant au déroulement de cette opération dans sa globalité. De son côté, le ministre de la Communication s'est «réjoui» de la réaction des candidats et a ainsi encouragé ces derniers ainsi que les techniciens de la Télévision et de la Radio nationales à «persévérer dans leurs efforts et surtout à veiller au bon déroulement de l'opération d'enregistrement des interventions de tous les candidats». M.Grine a visité les studios d'enregistrement et de diffusion de la Télévision nationale et a longuement discuté avec les journalistes sur les conditions de travail, mettant l'accent sur le service public qu'ils doivent assurer avec l'ensemble des partis politiques sans aucune exclusion. En ce sens, la Télévision algérienne a mobilisé un total de 900 personnes, entre journalistes et techniciens, pour assurer la couverture médiatique des élections à travers l'ensemble du territoire national, a expliqué M.Khelladi directeur général de l'entv. Au siège de la Radio national, M.Grine a également reçu des explications sur le dispositif mis en place par les quatre chaînes (1, 2,3 et internationale) ainsi que Radio-net qui sont «mobilisées pour la réussite de la couverture médiatique de cet événement», a expliqué au ministre le directeur général de la Radio nationale, Chaabane Lounakel. M.Grine s'est dit également «satisfait» des moyens, humains et techniques, mobilisés par la Radio, relevant que la nouveauté des législatives de 2017 consiste en l'introduction en force des nouvelles technologies de l'information et de la communication.