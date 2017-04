La voix, l'appel et l'électeur

Par Abdelkrim TAZAROUT -

Décidément, ça commence plutôt bien pour la campagne électorale des élections législatives du 4 mai prochain. Tout simplement parce que l'on relève des perles de la bouche des chefs de partis politiques. Que dire alors du jour où on surveillera le discours des candidats, des perles, il y en aura à coup sûr.

Comment peut-on être le patron du premier parti politique et venir au deuxième jour de la campagne électorale pérorer que le FLN n'a pas besoin de faire la campagne électorale pour rafler la mise. Au moment où les pouvoirs publics et les chefs de partis politiques se démènent en multipliant les appels au vote massif le 4 mai prochain, Djamel Ould Abbès fait le contraire en affirmant que le parti qu'il dirige sera gagnant. De quoi décourager tous les candidats à la députation au moment où nombreux sont ceux qui croient que cette échéance électorale tout en revêtant un caractère particulier se démarque par la volonté de faire respecter cette fois la volonté du peuple. Alors le SG du FLN surprend par une affirmation qui risque de semer le doute alors que la suspicion de fraude plane toujours. Anomalie, perle d'un journal d'une campagne électorale où pour l'instant, il est question de lutter contre la corruption, d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et d'améliorer le Snmg.

Le SG du MPA semble trouver un élément de langage imparable à propos du vote du 4 mai prochain. «Si on ne vote pas le 4 mai qu'allons-nous faire le 5 ou le 6 mai?» Beau questiou, qui veut répondre?

Louisa Hanoune ne semble pas encore trouver ses marques, mais ce n'est qu'un début, il est possible aussi que l'actualité ne l'inspire pas particulièrement. Les partis de la mouvance islamiste n'ont apparemment pas besoin d'information sur ce qui se passe dans le monde et autour d'eux, seule compte la question fondamentale pour eux, la pratique de la religion dans un pays musulman.

Cette élection électorale du 4 mai prochain se distingue aussi par la présence remarquée de candidates voilées dans les listes des formations politiques qui se battent pour l'instauration de la laïcité en Algérie. Etrange quand même, mais c'est ainsi, le RCD et le MPA ont des candidates voilées.

Bon, il faut bien s'accommoder à cette bizarrerie et se dire après tout pourquoi pas et que c'est un premier pas, si une moutahadjiba opte pour un parti politique démocratique, c'est même que de la voir grossir les rangs des formations politiques de la mouvance islamiste. C'est dans la logique de l'histoire de la burka. Est-il préférable de voir une femme nager et libre avec une burka ou de la voir emprisonnée chez elle?

La réponse est évidente et c'est tant mieux tant que cela ne dérange personne. On parle de campagne électorale, des débats et des candidats et on se dit que ça patine et qu'il faut encore attendre un peu pour voir les candidats se donner à fond.

Ailleurs, détrompez-vous, on ne fait pas mieux. C'est le même refrain qui est servi et les mêmes thèmes de campagne que l'on retrouve à chaque élection, en France, il s'agit d'une présidentielle. Mélenchon fait rêver, Marine Le Pen fait râler dès qu'elle revisite l'histoire des juifs en France, Pitou fait rire avec sa timidité, Fillon, lui, anime la scène avec ses costumes, les emplois fictifs de sa femme et ses airs de parfait homme honnête qui se présente avec la suffisance d'un homme d'Etat qui a le meilleur profil, le meilleur programme et le meilleur personnel pour réussir. Macron n'a pas dit son dernier mot, lui qui au moins reconnaît que la France coloniale a commis des crimes contre l'humanité en Algérie.