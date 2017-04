LE PR MEBTOUL À PROPOS DU NOUVEAU MODÈLE DE CROISSANCE "Il sera porté par des forces reformistes"

Par Ali TIRICHINE -

Le président du comité scientifique sur l'industrie, Abderrahmane Mebtoul, souligne dans une contribution que le nouveau modèle de croissance 2017-2030 doit être porté par des forces sociales réformistes et reposer sur une vision stratégique tenant compte de la 4ème révolution économique mondiale. Le professeur Mebtoul rappelle que le gouvernement qui vient de présenter son nouveau modèle de croissance doit veiller à sa concrétisation en approfondissant les réformes structurelles pour éviter le scenario pessimiste.

«La clarté et la cohérence d'une démarche positive pour le pays doit analyser les forces sociales, économiques et politiques pour sa mise en oeuvre et poser clairement le futur rôle de l'Etat en Algérie dans le développement économique et social», est-il ajouté. Ce débat est jugé indispensable pour tout modèle de croissance dans le cadre d'une vision stratégique «qui devra favoriser l'efficacité économique pour une croissance durable reposant sur l'entreprise publique ou privée locale ou internationale», selon l'expert.

Il précise que «l'Algérie est dans cette interminable transition depuis 1986: ni économie de marché concurrentielle à finalité sociale ni économie administrée» ce qui explique les difficultés de la régulation, l'avancée des réformes étant inversement proportionnelle au cours du pétrole et du cours du dollar. En foi de quoi le constat établi, 10 solutions sont préconisées pour sortir de la crise dont une nouvelle gouvernance centrale et locale, la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. Est aussi préconisée une réelle décentralisation autour de pôles régionaux dynamisant l'entreprise et l'économie de la connaissance.

La réhabilitation du travail et l'amélioration du climat des affaires ainsi que la bureaucratisation de la société et la réforme du système financier sont aussi recommandées. En outre, tout projet doit être pensé par rapport aux normes internationales par une lutte contre les surcoûts qui ont pris de proportions exorbitantes, parfois 20 à 30%. L'une des autres solutions est le développement pour les projets structurants, notamment dans les infrastructures de la technique du Build, Operate and Transfer (B.O.T), ce qui allégerait à court terme les tensions au niveau du budget devises de l'État.

La technique du BOT repose principalement sur le modèle du «Project financing/project finance» qui est en substance une technique de financement où les prêteurs acceptent de financer un projet en se basant uniquement sur sa rentabilité et sa valeur propre. En pratique, le remboursement du prêt dépend principalement du cash-flow généré par le projet lui-même, de sorte que la capacité du projet à générer des revenus qui serviront au remboursement du prêt constitue la pierre angulaire du project financing.

A cela s'ajoute l'assouplissement de la règle des 49/51% pour les segments non stratégiques, devant définir avec précision ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas, où l'Algérie supporte tous les surcoûts sans que souvent le partenaire étranger ne partage pas les risques, remplacé par une minorité de blocage.