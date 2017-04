APPEL DES JEUNES DU MONDE POUR DÉCOLONISER LE SAHARA OCCIDENTAL Le souffle frais de Dakhla

Par Mohamed TOUATI -

Les organisations estudiantines de par la planète ont été invitées à organiser le boycott des produits en provenance des territoires sahraouis occupés.

L'arrêt rendu par la Cjue n'a pas fini de hanter les allées du Palais royal. Une arme redoutable qui atteste que le Maroc est en terrain conquis au Sahara occidental. Comme il constitue le socle de la revendication légitime du peuple sahraoui à l'indépendance. Il offre à ceux qui le soutiennent dans son combat pour la liberté l'opportunité de s'engager pour une cause juste. C'est l'esprit qui a régné sur la Conférence internationale des jeunes et des étudiants qui s'est tenue à Dakhla (ville occupée du Sahara occidental). Un rendez-vous qui a pris fin jeudi dernier, attestant que le passage du témoin est assuré. Que le flambeau est entre de bonnes mains.

La cause sahraouie, les injustices endurées par son peuple, ses aspirations, ses revendications retentiront aux quatre coins de la planète. Les participants à cet événement ont lancé un appel en direction de toutes les entreprises et pays impliqués dans l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental à cesser «immédiatement» leurs activités, conformément au droit international et aux résolutions onusiennes et de l'Union africaine, a souligné la déclaration finale qui a sanctionné les travaux de cette conférence. «Ils ont aussi appelé les organisations estudiantines de par le monde à lancer une campagne internationale de boycott des produits originaires des territoires occupés du Sahara occidental», est-il signalé dans le document cité par une dépêche de l'agence de presse officielle sahraouie, SPS, datée du 13 avril.

La sentence de la Cour de justice européenne tombée le 21 décembre 2016 est déterrée. Brandie à la face du monde dit civilisé pour lui rappeler qu'il «piétine» les lois dont il a accouché. «... Compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la Charte des Nations unies et du principe d'autodétermination des peuples, il est exclu de considérer que l'expression «territoire du Royaume du Maroc, qui définit le champ territorial des accords d'association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire», avaient conclu le 21 décembre 2016 les magistrats de la Cjue concernant l'accord agricole signé en 2012 entre l'Union européenne et le Maroc. Les juges de la Cour de l'UE ont mis l'accent sur le fait que Bruxelles et Rabat aient décidé de l'appliquer au Sahara occidental sans qu'ils aient jugé utile de consulter son peuple. L'argument repose sur la légalité internationale. «Compte tenu de l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice en 1975 au sujet du Sahara occidental à la demande de l'Assemblée générale des Nations unies, le peuple de ce territoire doit être regardé comme un tiers susceptible d'être affecté par la mise en oeuvre de l'accord de libéralisation», ont-ils affirmé. «Or, en l'occurrence, il n'apparaît pas que ce peuple ait consenti à ce que l'accord soit appliqué au Sahara occidental», ont fait remarquer les magistrats de la Cjue. Ce qui a été rappelé et mis en exergue par les jeunes et les étudiants qui ont pris part à la Conférence internationale de Dakhla pour démanteler la dernière citadelle du colonialisme en Afrique érigée par l'occupant marocain. Une initiative qui intervient dans le sillage de celle du nouveau secrétaire général de l'ONU qui compte relancer les négociations entre le Front Polisario et le Maroc depuis que l'envoyé spécial de l'Organisation des Nations unies, Christopher Ross, ait été décrété persona non grata par le souverain marocain. «Je prévois de proposer que le processus de négociations soit relancé avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit», a déclaré Antonio Guterres dans son rapport sur le Sahara occidental présenté le 10 avril au Conseil de sécurité de l'ONU. Il va falloir compter, aussi, avec ce souffle frais venu de Dakhla.