POUR DÉVELOPPER LE TOURISME SAHARIEN Des compagnies étrangères à la rescousse

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre Abdelwahab Nouri a fait savoir que son département oeuvrait avec les parties concernées à lever les obstacles entravant à ce jour le renforcement et l'amélioration du tourisme saharien.

Le Sud algérien sera-t-il un eldorado, voire La Mecque des touristes étrangers? La crise économique qui frappe de plein fouet l'économie et le recul des réserves de changes, poussent le gouvernement à réfléchir à d'autres sources de financement. Ce dernier met le cap sur le Sud. Pour cela, il compte engager sérieusement tous les moyens, conjoncture oblige. Des compagnies étrangères seront autorisées à desservir la destination du Sud. «Quatre circuits touristiques ont été récemment ouverts à Tamanrasset et Illizi, en sus de la conclusion d'accords avec les compagnies aériennes pour proposer des prix concurrentiels aux touristes, notamment étrangers», a affirmé le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelwahab Nouri, lors d'une séance consacrée aux questions orales jeudi dernier au Sénat. L'hôte des sénateurs a fait savoir que son département oeuvrait avec les parties concernées à lever les obstacles entravant à ce jour le renforcement et l'amélioration du tourisme saharien. Sachant que le Sahara algérien est beaucoup apprécié par les touristes étrangers, le gouvernement veut exploiter ce créneau pour rendre au secteur son dynamisme d'antan. Selon Nouri, un budget de 241 milliards de dinars est consacré à la réalisation de 418 projets touristiques dans les régions du Sud. Sur les 1 674 projets touristiques approuvés au niveau national, 415 projets sont destinés aux régions du Sud offrant une capacité de 45 000 lits, ce qui permettra la création de 17 000 postes d'emploi, ajoutant que le coût de ces projets est de 241 milliards de dinars. Le ministre a rappelé dans ce sens que 133 projets touristiques sont en cours de réalisation dans le Sud, précisant que le taux d'avancement des travaux varie entre 50 et 60%. Il a ajouté que 9 700 hectares ont été affectés à la réalisation de ces nouveaux projets pour le développement du tourisme saharien. L'hôte des sénateurs a mis l'accent sur le développement du tourisme saharien. «Il faut encourager et diversifier l'investissement touristique, notamment au sud du pays pour construire une destination touristique privilégiée, et rationaliser l'utilisation du foncier dans les zones d'expansion touristique (ZET)», a-t-il soutenu. Le ministre a indiqué que le Plan national d'aménagement touristique à l'horizon 2030 et la stratégie touristique nationale constituaient «deux références majeures pour valoriser les potentialités diverses que recèle l'Algérie et la réhabilitation de la destination touristique nationale».Il a rappelé, à cet effet, que le Plan national d'aménagement touristique est essentiellement axé sur l'appui et l'encouragement de l'investissement, en accordant des facilités aux investisseurs pour réaliser leurs projets, notamment dans le Sud. Evoquant l'importance de la mise en place des plans d'aménagement touristique, le ministre a relevé l'existence de 180 plans d'aménagement touristique au niveau national. L'objectif, a-t-il dit, étant de «mettre un terme à l'anarchie qui a longtemps caractérisé le foncier touristique dans les zones à extension touristique (ZET) estimées à plus de 200 ZET au niveau national». Parmi les objectifs fixés dans le cadre de ces plans de réaménagement touristique, la «rationalisation de l'exploitation du foncier dans les ZET», a soutenu le premier responsable du secteur qui a annoncé la mise en place d'une commission multilatérale pour pallier les dysfonctionnements dans ces régions.