LÉGISLATIVES:BEDOUI DEPUIS MÉDÉA "Faisons du 4 mai une fête!"

Par Notre envoyé spécial à médéa Madjid BERKANE -

Le ministre de l'Intérieur

Le peuple algérien est assez mûr et conscient pour qu'il se laisse manipuler par les propos des uns ou des autres.

L'émetteur des images publiées sur les réseaux sociaux montrant le président de la République en train de voter et répéter le slogan «semaâ saoutek» a été arrêté et présenté devant la justice, a fait savoir jeudi dernier Nouredine Bedoui, ministre de l'Intérieur à partir de la wilaya de Médéa où il était en visite de travail et d'inspection. Le ministre qui répondait aux questions des journalistes lors du point de presse animé au terme de sa visite dans cette wilaya, a répondu aussi sur certaines questions préoccupant l'opinion publique en cette période électorale.

Les rumeurs selon lesquelles les services de sécurité ont confirmé la disparition d'un militant sur la liste du parti FLN dans la wilaya de Béjaïa sont infondées, a souligné le ministre. «Je suis le premier responsable des services de sécurité dans le pays et j'affirme que rien n'a été confirmé dans ce sens. Certes l'opération de recherche se poursuit, mais les services de sécurité n'ont pu confirmer aucune piste», a répliqué le ministre. Pour ce qui est des partis politiques qui n'ont pas jugé utile d'afficher les photos de femmes candidates sur les affiches se contentant de leurs noms, Bedoui a, tout en précisant que cette tâche relève de la responsabilité de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise), tenu à condamner ce genre de comportement, en disant qu'il est rétrogradant et dévalorisant pour la femme et son intelligence. S'exprimant en outre sur les propos d'un chef de parti politique menaçant les citoyens à l'effet d'aller voter obligatoirement le jour du scrutin, le ministre de l'Intérieur s'est contenté de dire que le peuple algérien est assez mûr pour qu'il se laisse manipuler par de tels propos. De même pour ceux qui appellent au boycott, a ajouté Nouredine Bedoui, affirmant que pour le moment la campagne électorale des législatives prochaines se déroule dans de bonnes conditions. «Il n'y a aucun parti ou candidat indépendant qui a dénoncé une quelconque irrégularité», s'est félicité le ministre, indiquant que ce résultat est le fruit d'un long travail ayant commencé des mois à l'avance. Poursuivant ses réponses dans le même ordre d'idées, l'hôte de la capitale du Titteri, a fait remarquer que la révision des listes électorales et la délivrance de cartes de votes se poursuivent au niveau des APC, et ce, jusqu'au jour de scrutin. «Les citoyens qui ne sont pas intéressés par l'inscription sur les listes électorales, peuvent voter le jour du scrutin en présentant l'une des pièces justifiant leur résidence», a ajouté Bedoui.

Le vote des Algériens établis à l'étranger se déroulera cette année de façon un petit peu différente des élections précédentes. «Le vote à l'étranger débutera deux jours avant le 4 mai pour se poursuivre le jour du 4 mai», a précisé le ministre soulignant que cette décision a été prise d'un commun accord avec la (Hiise). Abordant par ailleurs l'importance de l'acte de voter dans le développement d'un pays, Nouredine Bedoui a dit que cet acte a une double importance dans le cas de l'Algérie. «Aller voter massivement le 4 mai prochain sera à la fois un message fort de la part des Algériens aux ennemis quant à leur solidité et union et un signal fort pour ces derniers que les Algériens sont conscients et capables de construire la démocratie par eux-mêmes.» Par ailleurs, et en inspectant le projet de la réalisation de la mosquée El Ihssan, qui sera, selon les autorités locales, la plus grande au niveau de la wilaya, le ministre a insisté auprès des imams pour prêcher l'islam de nos aïeux et de ne pas se lasser à appeler les citoyens à la fraternité et l'amour de l'Algérie.



Le programme du président va se réaliser jusqu'au bout

S'entretenant avec les populations de la wilaya de Médéa dans les localités qu'il a eues à visiter, telles que les daïras de Tablat et Béni Slimane, Nouredine Bedoui a affirmé à plusieurs reprises que les programmes visant l'amélioration du cadre de vie des citoyens, vont se réaliser normalement. «Je ne parle pas en mon nom. Je parle au nom du gouvernement algérien. Les programmes inscrits dans le cadre du programme du président de la République incluant le logement sous toutes ses formules, le raccordement au gaz, à l'eau, à l'électricité rurale, vont tous se réaliser et aller à leur terme», a indiqué le ministre, appelant les citoyens à ne pas s'inquiéter de ce côté-là.

Chapeau bas aux fellahs. Vous êtes le grand parti politique en Algérie

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales n'a pas cessé au cours de sa visite dans la wilaya de Médéa d'exprimer sa reconnaissance et celle de l'Etat algérien pour les agriculteurs. «Vous êtes la fierté de l'Algérie et son trésor.

L'Algérie ne vous remerciera jamais assez pour le bien que vous lui avez fait et vous continuez à lui faire. Vous avez permis à l'Algérie grâce à votre travail d'épargner des milliards de dollars», s'est adressé le ministre aux agriculteurs de la commune de Benchicao, en ajoutant que «l'Etat est déterminé à vous aider et mettre le paquet avec vous».

Le ministre Bedoui en discutant en outre des élections prochaines avec les fellahs, leur a dit:«Vous êtes le grand parti politique de l'Algérie.» «Je sais que vous serez à la hauteur le 4 mai comme vous l'avez toujours été par le passé.»



Une zone d'activité par commune

La création d'une zone d'activité par commune sera désormais, selon Bedoui, une obligation pour les P/APC disposant du foncier industriel. «Nous n'avons pas le droit de priver les jeunes formés par l'université et des centres de formation de réaliser leurs projets», a exhorté Bedoui les P/APC des communes qu'il a visitées. Et d'ajouter «actuellement nous pensons à l'idée de créer dans chaque commune une microzone d'activité.

La location de ces zones sera faite par les P/APC. Ces derniers vont à leur tour les louer aux jeunes désirant monter leurs projets». Pour le ministre «ce sont ces microentreprises et uniquement celles-là qui vont permettre à l'économie de l'Algérie de s'épanouir et être autonome».