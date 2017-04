OULD ABBÈS À TIZI OUZOU "Le FLN c'est vous!"

C'est un Djamel Ould Abbès, débordant d'optimisme, qui s'est exprimé jeudi dernier dans la ville de Tizi Ouzou. En effet, le secrétaire général du Front de Libération nationale a animé un meeting à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai prochain. C'est le premier chef de parti à se rendre dans la wilaya dans le cadre de la campagne. Les autres leaders des formations politiques en lice pour les législatives sont attendus au cours du dernier virage, durant la dernière semaine. Quant à Djamel Ould Abbès, il a eu droit à un accueil triomphal, jeudi après-midi.

Une salle archicomble et une ambiance festive. Une occasion donnée au premier responsable de l'ex-parti unique pour appeler les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou à voter en force le 4 mai prochain. Car, pour Ould Abbès, ce sera l'occasion de passer le flambeau aux nouvelles générations de cadres du parti qui se sont porté candidats dans les 48 wilayas du pays. Djamel Ould Abbès ne pouvait pas rater cette occasion pour parler de la préservation de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire algérien.

D'ailleurs, le patron du FLN a insisté sur la nécessité d'accorder les voix aux candidats qui consolideront la stabilité et la sécurité en Algérie. Afin de plaider pour la liste présentée par son parti à Tizi Ouzou, l'orateur a évoqué le fait que le FLN a accordé la priorité aux jeunes dans la conception des listes des candidats car, pour lui, le temps est arrivé pour donner l'occasion à ses derniers de montrer leur savoir-faire dans la gestion du pays. «Il est temps de-passer la relève aux jeunes», a affirmé le secrétaire général du FLN. L'hôte de la ville de Tizi Ouzou a également profité de cette occasion pour rappeler «les acquis réalisés ces dernières années aussi bien au plan économique que sécuritaire».

«En votant le 4 mai prochain, les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou poursuivront le chemin tracé par leurs aînés qui s'étaient impliqués en force dans l'édification de l'Etat algérien, notamment durant la guerre de Libération nationale», a déclaré Djamel Ould Abbès. Et de se lancer dans les louanges concernant le rôle joué par la Wilaya III historique dans la libération du pays en citant les 11 colonels de l'ALN de la même Wilaya. L'intervenant a également rappelé que c'est sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou (Ighil Imoula) que la proclamation du 1er-Novembre 1954 avait été tirée. «Les accords d'Evian ont été signés par l'un des enfants de la wilaya de Tizi Ouzou, à savoir Krim Belkacem», a ajouté l'orateur. En outre et pour convaincre les citoyens à accorder leurs voix aux candidats du FLN, Ould Abbès a rappelé que son parti soutient le programme du président de la République et continuera à le faire. Djamel Ould Abbès a énuméré en outre quelques propositions concrètes pour permettre à la wilaya de Tizi Ouzou de se relever économiquement et sur le plan du développement afin de pouvoir rattraper tout le retard accumulé à cause des événements qu'a vécus la wilaya. Comme tout responsable politique qui passe par Tizi Ouzou, Djamel Ould Abbès a évoqué la question de la langue et culture amazighes.

Ould Abbès a rappelé le pas de géant que tamazight a franchi à travers sa reconnaissance constitutionnelle comme langue officielle après avoir été reconnue comme langue nationale. Toutefois, a averti Ould Abbès, «tamazight est le patrimoine, la culture et l'identité de tout le peuple algérien».