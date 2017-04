LÉGISLATIVES:IL A ÉTÉ À CONSTANTINE ET À ANNABA Ouyahia ratisse à l'Est

Par Ikram GHIOUA et Wahida BAHRI -

Le secrétaire général du RND

Il dévoilé les grandes lignes du programme que défendront les élus de son parti.

«Nous sommes venus à Annaba avec des candidats et un programme», a lancé d'emblée le directeur de cabinet de la présidence de la République et secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) Ahmed Ouyahia, lors d'un meeting animé jeudi au théâtre d'Annaba. Devant une forte assistance, le SG du RND et avec un discours de démagogie et populisme a présenté les principaux axes du programme de sa formation politique. «Depuis 1999 nous avons soutenu le programme du président, mais cela ne veut pas dire que notre programme est le même que celui du président», a-t-il dit. «Si la situation se résume dans le président et son programme à quoi bon faire des législatives», s'est demandé l'orateur. Avant d'entamer les grands axes de son programme, Ahmed Ouyahia a tenu à expliquer la reprise du slogan de sa formation pour cette campagne. «On reproche au RND de reprendre toujours son triptyque «stabilité, sécurité et unité», c'est un appel à la vigilance pour soutenir les efforts de l'Armée nationale», a-t-il expliqué. En citant l'exemple sécuritaire en Iraq et en Egypte, il dira: «L'union a besoin d'être entretenue, c'est pourquoi nous devons rester unis autour du FLN et du référent religieux», a-t-il précisé. Selon le SG du RND, la garantie de la souveraineté de l'Etat et la poursuite du développement sont les résultats de la réconciliation nationale. «C'est la réconciliation nationale du président Bouteflika qui a fait que nos enfants n'ont pas rejoint les rangs de Daesh en Syrie», dira-t-il. Dans son intervention, l'orateur a orienté son programme sur plusieurs axes ayant trait au quotidien du citoyen. Estimant que même en période de crise, il y a des priorités pour assurer la sérénité et la pérennité du citoyen. Il a appelé dans son discours à la décentralisation de la gestion des affaires des citoyens, à travers la décentralisation des collectivités locales:

«Nous plaiderons au sein de l'APN pour la décentralisation de la gestion de la wilaya et de l'APC.»

La justice a aussi fait partie des priorités de l'orateur. Sur un ton nostalgique, Ouyahia évoque Annaba la Coquette «Annaba a peur et cela ne veut pas dire que l'Etat est faible, mais il est temps pour que la peur change de camp et que Annaba retrouve sa sécurité d'antan», a-t-il lancé. «Nous plaiderons pour le rétablissement de la peine de mort pour les crimes de kidnapping d'enfants et les trafiquants de drogue», a soutenu Ahmed Ouyahia qui a franchement séduit l'assistance. Même la position des ONG et des médias sera défendue selon le programme du RND. «Nous mettrons une caisse pour aider les journalistes, avec un cahier des charges bien sûr, ce sera une aide de l'Etat», a indiqué Ouyahia. S'engageant dans le social, le SG du RND a mis le cap sur le malaise quotidien du commun des humains. Pour les plus démunis, le SG du RND propose de revenir à la bourse scolaire pour les enfants scolarisés. «Nous oeuvrerons à ce que le système de la bourse scolaire soit restauré pour les familles nécessiteuses, avec le recensement de ces dernières», a souligné Ouyahia.

Evoquant l'épine de l'Etat, le logement social en l'occurrence, l'orateur semble trancher dans son programme en faveur d'un plafonnement, en fixant le seuil d'accès au logement social à 60.000 DA au lieu des 24.000 DA, tout en intégrant un quota à part pour les célibataires. Passant en revue le développement économique, l'investissement et la crise économique, Ahmed Ouyahia a marqué une halte sur l'économie nationale, se focalisant sur la crise économique des années 1980, il dira: «C'est la quatrième fois que les prix du pétrole s'effondrent, mais en produisant le BCR et le textile entre autres, aujourd'hui où sont ces entreprises?», s'est demandé l'orateur. Evoquant l'entité sidérurgique d'El Hadjar et son parcours depuis 1980.

«L'Etat a injecté 60 millions de DA, pour son assainissement en 1997, mais ils ont demandé sa fermeture et la vente de sa ferraille à l'Indien», a révélé le SG du RND. Et c'est là une manière de casser l'économie nationale au nom de la crise, pour revenir à l'endettement. «Nous sommes contre l'endettement, nous sommes fiers d'avoir anticipé le payement de nos dettes», a lancé Ouyahia.

En ajoutant: «Aujourd'hui, le complexe d'El Hadjar restera et continuera à produire faisant de la wilaya d'Annaba un bel exemple», a souligné l'orateur, tout en rappelant que l'Etat continue d'investir dans la réalisation de projets structurants. L'élan du discours du SG du RND a, été marqué par plusieurs haltes ayant trait à divers volets dont le soutien à l'économie de l'import-export, associer les entreprises et sociétés nationales au développement national, promouvoir le produit national et le détachement des rentes pétrolières, ainsi que l'exploitation des gisements du pays entre autres axes composant le programme de la formation politique de Ahmed Ouyahia.